नगर निगम : लालचौकी में बनेगा 10 एमएलडी का नया फिल्टर प्लांट, 12 करोड़ का ब्लूप्रिंट तैयार

शहर में अमृत-2 योजना के तहत 137 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजना पूरी हो चुकी है। इसके तहत चारखेड़ा से खंडवा तक 37.50 किमी नई पाइपलाइन बिछाई गई। जसवाड़ी में 13 एमएलडी क्षमता का नया फिल्टर प्लांट बनाया गया। शहर में पांच नई पानी की टंकियां बनाई गईं। इनमें चीराखदान, इतवारा बाजार, ट्रांसपोर्ट नगर, विजयनगर और इंडस्ट्रियल एरिया शामिल हैं। इनके अलावा करीब 37 किमी नई वितरण पाइपलाइन बिछाई गई है। शहर में नौ पुरानी टंकियां भी हैं। चारखेड़ा में 45 एमएलडी क्षमता का फिल्टर प्लांट पहले से मौजूद है। अब नई योजना के जरिए पुराने ढांचे के उन्नयन और विस्तारित क्षेत्रों में वितरण व्यवस्था मजबूत करने की तैयारी है।