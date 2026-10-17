17 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

खंडवा

यात्रीगण कृपया ध्यान दें…. सीआरएस के ढाई साल बाद साउथ सेंट्रल के खंडवा-तुकईथड़ नए ट्रैक पर पहली बार 18 को एक दिन के लिए दौड़ेगी ट्रेन

-नांदेड़-खंडवा-तुकईथड़ के बीच एक फेरा विशेष ट्रेन का संचालन 17-18 अक्टूबर को -नांदेड़ से खंडवा, तुकाईथड़ के बीच सवारी भी कर सकेगी यात्रा, रिजर्वरेशन की लाइन भी खुली
2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Manish Arora

Oct 17, 2026

South Central Railway news

खंडवा. नए ट्रैक पर 18 अक्टूबर को पहली बार दौड़ेगी ट्रेन।

अकोला-खंडवा ब्रॉडगेज परिवर्तन परियोजना के तहत खंडवा से तुकईथड़ के बीच बिछाए गए नए रेल ट्रैक पर 18 अक्टूबर को पहली बार यात्री ट्रेन दौड़ेगी। साउथ सेंट्रल रेलवे द्वारा नांदेड़-खंडवा-तुकईथड़ के बीच 17 एवं 18 अक्टूबर को एक फेरा विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। इससे खंडवा से तुकईथड़ के बीच यात्रियों को भी सफर करने का अवसर मिलेगा। इसके लिए संबंधित स्टेशनों पर टिकट भी उपलब्ध रहेंगे।

2024 में हो गया था सीआरएस

खंडवा से तुकईथड़ के बीच मार्च 2024 में पटरी बिछाने का कार्य पूरा हो गया था। इसके बाद रेल सुरक्षा आयुक्त (सीआरएस), साउथ सेंट्रल रेलवे के निर्माण अधिकारियों और नांदेड़ मंडल के डीआरएम ने निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की जांच की थी। निरीक्षण के बाद नए रेल मार्ग को परिचालन के लिए फिट घोषित कर दिया गया था। इसके बावजूद करीब ढाई साल तक इस ट्रैक पर नियमित यात्री ट्रेन शुरू नहीं हो सकी। रेलवे सलाहकार समिति के मनोज सोनी ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराया था।

एक फेरे के लिए विशेष ट्रेन चलाएंगे

पिछले माह नांदेड़ में आयोजित सांसदों की बैठक में भी सांसद पाटिल ने जीएम साउथ सेंट्रल रेलवे के सामने नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी ट्रैक का उपयोग नहीं होने से प्लेटफॉर्म और अन्य निर्माण कार्यों को नुकसान पहुंचने की आशंका है, जबकि क्षेत्र की जनता को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद रेलवे ने यात्री ट्रेन संचालन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए एक फेरा विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।

यह है ट्रेन का शेड्यूल

निर्धारित समय-सारणी के अनुसार ट्रेन संख्या 07689 नांदेड़ से 17 तारीख शनिवार रात 10.15 बजे रवाना होकर पूर्णा, बसमत, हिंगोली, वाशिम और अकोला होते हुए खंडवा पहुंचेगी। ट्रेन का खंडवा आगमन अगले दिन रविवार18 अक्टूबर सुबह 7.10 बजे होगा। खंडवा से ट्रेन सुबह 7.20 बजे तुकाईथड़ के लिए रवाना होकर 11.10 बजे तुकाईथड़ पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 07690 तुकाईथड़ से रविवार सुबह 11.20 बजे रवाना होकर खंडवा दोपहर 1.10 बजे पहुंचेगी तथा दोपहर 2.10 बजे नांदेड़ के लिए वापसी करेंगी।

ट्रेन के स्टॉपेज

खंडवा से मोरदड़, जिरवन, टाकलखेड़ा, गुड़ी, आमलाखुर्द, तुकईथड़ पहुंचेगी। इसके बाद तुकाईथड़ से अमलाखुर्द, गुड़ी, टाकल, जिरवन, मोरदड़, खंडवा, अकोला, वाशिम, हिंगोली, बसमत और पूर्णा होते हुए रात 11.40 बजे नांदेड़ पहुंचेगी।

दो डीजल इजन के साथ संचालित होगी

यह ट्रेन खंडवा-अमलाखुर्द-तुकईथड़ के गैर-विद्युतीकृत रेलखंड पर दो डीजल इंजन के साथ संचालित होगी। ट्रेन में कुल 5 आईसीएफ कोच रहेंगे, जिनमें 1 एसएलआर, 2 आरक्षित सामान्य श्रेणी के कोच तथा 2 अनारक्षित सामान्य श्रेणी के कोच शामिल हैं।

नियमित ट्रेन को लेकर संशय

साउथ सेंट्रल रेलवे ने मार्च 2024 में बिना विद्युतीकरण किए अधूरे कार्यों में सीआरएस करा लिया था। जबकि इसी प्रोजेक्ट में खंडवा, सनावद, बलवाड़ा के बीच पश्चिम रेलवे ट्रैक के साथ साथ विद्युतीकरण करने के लिए पोल भी लगाएं हैं। यदि 2024 के सीआरएस के समय विद्युतीकरण भी करा लिया जाता तो खंडवा-सनावद मेमू ट्रेन को तुकाईथड़ तक विस्तार देकर परिचालन किया जा सकता था। अभी भी साउथ सेंट्रल रेलवे विद्युतीकरण करने में ढीलमोल रवैया अपना रहा है। इस ट्रायल स्पेशल के बाद नियमित यात्री ट्रेन चलाने को लेकर संशय बना हुआ है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

17 Oct 2026 12:27 pm

Published on:

17 Oct 2026 12:27 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / यात्रीगण कृपया ध्यान दें…. सीआरएस के ढाई साल बाद साउथ सेंट्रल के खंडवा-तुकईथड़ नए ट्रैक पर पहली बार 18 को एक दिन के लिए दौड़ेगी ट्रेन

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

खंडवा में दादाजी मंदिर के तीनों प्रवेश द्वार होंगे 12-12 फीट चौड़े, निर्माण कार्य जल्द शुरू करने का फैसला

Khandwa Dadaji Temple
खंडवा

Mid-Day Meal : स्कूलों में तेल-मसाला के साथ रसोइया का 3.21 करोड़ मानदेय अटका

midday meal
खंडवा

न एटीएम, न यूपीआई, फिर भी खाते से 8 लाख पार! खंडवा में APK फाइल से साइबर ठगी की आशंक

Cyber Fraud
खंडवा

बोर्ड परीक्षा 2026-27 : प्रारंभिक तैयारी शुरू, 2629 विद्यार्थी बढ़े, 88 केंद्रों पर 27,367 परीक्षार्थियों के बैठने की होगी व्यवस्था

board exam
खंडवा

शारदीय नवरात्र… खंडवा में कहीं मां गंगा के रूप में, कहीं मां सरस्वती स्वरूप में हो रहे माता के दर्शन

Khandwa Navratri 2026
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.