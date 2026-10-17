यात्रीगण कृपया ध्यान दें…. सीआरएस के ढाई साल बाद साउथ सेंट्रल के खंडवा-तुकईथड़ नए ट्रैक पर पहली बार 18 को एक दिन के लिए दौड़ेगी ट्रेन

खंडवा से तुकईथड़ के बीच मार्च 2024 में पटरी बिछाने का कार्य पूरा हो गया था। इसके बाद रेल सुरक्षा आयुक्त (सीआरएस), साउथ सेंट्रल रेलवे के निर्माण अधिकारियों और नांदेड़ मंडल के डीआरएम ने निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की जांच की थी। निरीक्षण के बाद नए रेल मार्ग को परिचालन के लिए फिट घोषित कर दिया गया था। इसके बावजूद करीब ढाई साल तक इस ट्रैक पर नियमित यात्री ट्रेन शुरू नहीं हो सकी। रेलवे सलाहकार समिति के मनोज सोनी ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराया था।