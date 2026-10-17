Mid-Day Meal : स्कूलों में तेल-मसाला के साथ रसोइया का 3.21 करोड़ मानदेय अटका

महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों में भोजन बनाने वाली रसोइया का हर माह करीब 7 लाख रुपए मानदेय बनता है। जुलाई, सितंबर तक तीन माह का मानदेय 21 लाख रुपए होता है। विभागीय जानकारी के अनुसार, जुलाई और अगस्त के लिए 14 लाख रुपए के बिल लगाए गए हैं। अभी तक रसोइया के खाते में नहीं पहुंचा है। जबकि सितंबर का भुगतान अभी लंबित है। वहीं, साझा चूल्हा व्यवस्था के तहत भोजन तैयार करने वाले समूहों को सामग्री खरीदी की राशि भी नहीं मिली है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, इस मद में जुलाई और अगस्त माह का 70 लाख रुपए का भुगतान लंबित है। सितंबर की राशि जोडऩे पर बकाया एक करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। रसोइया के मानदेय और साझा चूल्हा की राशि मिलाकर महिला एवं बाल विकास विभाग में 1.21 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान लंबित है।