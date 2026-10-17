खंडवा में दादाजी मंदिर के तीनों प्रवेश द्वार होंगे 12-12 फीट चौड़े, निर्माण कार्य जल्द शुरू करने का फैसला

सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चली दादाजी मंदिर निर्माण समिति की बैठक में मंदिर के डिजाइन में सुधार करते हुए तीनों मंदिरों के प्रवेश द्वारों की चौड़ाई बढ़ाने का निर्णय लिया गया। बड़े दादाजी, छोटे दादाजी और नर्मदा माई के मंदिरों के प्रवेश द्वार अब 12-12 फीट चौड़े होंगे। पहले नक्शे में इनकी चौड़ाई नौ-नौ फीट प्रस्तावित थी। इस तरह प्रत्येक प्रवेश द्वार की चौड़ाई में तीन फीट की वृद्धि की गई है। इसका मुख्य कारण पहले डिजाइन में छोटे दादाजी की समाधि से बड़े दादाजी की समाधि के चरण स्पष्ट नजर नहीं आ रहे थे। जिसके चलते ट्रस्ट ने डिजाइन में फेरबदल करने की मांग की थी।