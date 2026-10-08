दादाजी मंदिर निर्माण… एक बार फिर होगा खंडवा में मंदिर के स्ट्रक्चर डिजाइन में आंशिक फेरबदल

मंदिर निर्माण के लिए चयनित चार वेंडरों को अलग-अलग तारीखों पर इसी महीने खंडवा बुलाकर उनके साथ अंतिम चर्चा करने का निर्णय भी लिया गया। तकनीकी और निर्माण संबंधी पहलुओं पर बातचीत के बाद वेंडर को अंतिम रूप दिया जाएगा।मंदिर निर्माण के लिए फंड जुटाने की दिशा में भी प्रयास शुरू करने पर सहमति बनी। इसके तहत मंदिर में लगने वाले कुल पिलरों की संख्या के आधार पर एक पिलर की लागत तय कर भक्तों को इसकी जानकारी देने पर विचार किया गया। इसके साथ ही एक पिलर के छोटे-छोटे हिस्सों की लागत निर्धारित कर भक्तों को सहयोग के लिए जोडऩे की योजना पर भी चर्चा हुई।