श्री दादाजी मंदिर निर्माण… खंडवा में गुरु पूर्णिमा से बंद हुआ काम अब तक नहीं हुआ शुरू

श्री दादाजी धाम में नए मंदिर के निर्माण में मकराना मॉर्बल का उपयोग किया जाएगा। पहले चरण में सांसद, कलेक्टर सहित मंदिर निर्माण समिति सदस्यों ने स्वयं मकराना जाकर मॉबर्ल वेंडरों से चर्चा की थी और पिलर के सैंपल लाने को कहा था। जुलाई में ही वेंडरों ने पिलर के सैंपल लाकर श्री दादाजी धाम भक्त निवास परिसर में खड़े कर दिए। इसके बाद समिति द्वारा अब तक किसी भी वेंडर से संपर्क नहीं किया गया है। जबकि वेंडरों ने उस समय 15 दिन के वेलिड रेट बताकर सैंपल दिए थे। दो माह बीत जाने के बाद भी वेंडर तय नहीं होने से मॉर्बल के रेट भी बढ़ सकते है, जिससे मंदिर की लागत बढ़ेगी।