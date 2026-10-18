सिंहस्थ 2028 के विकास कार्य का विरोध… 19 सूत्रीय मांगों पर अड़े रहवासी, 19-20 अक्टूबर को बंद रहेगा ओंकारेश्वर

ओंकारेश्वर नगर बंद के निर्णय की खबरें सामने आने के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ। शनिवार सुबह अपर कलेक्टर श्रद्धा शुक्ला, एसडीएम पुनासा पंकज वर्मा, एसडीओपी दिव्या झारिया, नायब तहसीलदार उदय मंडलोई और मांधाता थाना प्रभारी अनोखसिंह सिंदया जोड़ गणपति हनुमान मंदिर पहुंचे। यहां अधिकारियों ने महंत मंगलदास त्यागी महाराज से चर्चा की और नगर बंद के निर्णय के संबंध में बात रखी। महाराज ने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि इस मामले में नगरवासियों की सहमति के आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा। रहवासियों की मांगों और उनकी चिंताओं को लेकर नगर स्तर पर चर्चा के बाद ही आगे की स्थिति तय होगी।