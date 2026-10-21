संवाद से समाधान की राह… ओंकारेश्वर में बिना पुनर्वास नीति के किसी को नहीं किया जाएगा विस्थापित

बैठक में समिति के अलावा जयप्रकाश पुरोहित, लीलाधर खंडेलवाल, पवन खंडेलवाल, हरीश शर्मा, देवेश पुरोहित और कालूराम केवट ने नागरिकों की समस्याएं सामने रखी। इसमें 19 मांगों के अतिरिक्त दो अन्य मांगों को साथ चार नए बिंदु सामने आए। इन मांगों में प्रमुख रूप से रोजगार के लिए दुकान की व्यवस्था करने, मकान के बदले 60/90 का प्लांट टंट्या मामा प्रतिमा के सामने देने, बाजार मूल्य से मूल्यांकन कराकर चार गुना मुआवजा, विस्थापन नीति के तहत हम सभी को पीडि़त परिवारों को रखने, पुराने बस स्टैंड से जेपी चौक तक चौड़ीकरण में प्रभावितो को भी उचित मुआवजा और विस्थापन के साथ चौड़ीकरण को 15 फीट से घटकर 5 फीट करने का सुझाव दिया गया।