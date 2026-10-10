थाली में जहर… छिंदवाड़ा में पतंजलि काउ घी के सैंपल फेल, राज्य नियंत्रक ने जारी किए हटाने के आदेश

मिलावटी और दूषित खाद्य पदार्थों को लेकर प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत छिंदवाड़ा जिले के देलखारी तहसील तामिया में लिए गए पतंजलि काउ घी पैक 200 एमएल, बैच नंबर एफएडब्ल्यूबी 260017 निर्माण तिथि अप्रैल 2026 के सैंपल लेकर भोपाल लैब में जांच के लिए भेजे गए थे। उक्त सैंपल की रिपोर्ट फेल पाए जाने पर राज्य खाद्य एवं औषधि नियंत्रक मनोज पुष्प ने सुखबीर सिंह आयुक्त खाद्य सुरक्षा मप्र को पूरे प्रदेश से उक्त बैच नंबर के स्टॉक को बाजार से हटाने के निर्देश 8 अक्टूबर को जारी किए गए थे। उक्त बैच नंबर का घी मिलने पर तत्काल जब्त कर संबंधित निर्माता/विक्रेता पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए है।