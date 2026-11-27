आदिवासी बहुल क्षेत्र में प्रदेश सरकार पांच नए सांदीपनि स्कूल खोलेगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की घोषणा के बाद कागजी कवायद शुरू हो गई है। यही नहीं खार सांदीपनि स्कूल में बच्चों को दिसंबर माह से बस सेवाएं मिलेंगी। शासन ने खार सांदीपनि स्कूल समेत प्रदेश के आदिवासी ब्लाकों में जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा संचालित सांदीपनि स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए बस सेवाएं शुरू करने की कवायद शुरू की है।

2 min read