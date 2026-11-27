युवा संसद कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन और संविधान की प्रस्तावना के सामूहिक वाचन से हुई। युवा संसद में विद्यार्थियों ने लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सांसदों की भूमिका निभाई। सत्ता पक्ष की ओर से उच्च शिक्षा मंत्री बनी छात्रा दीपांशी विश्वकर्मा ने युवा शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार अवसर विधेयक-2026 प्रस्तुत किया। इस पर पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने तार्किक सवाल, जवाब और तर्क रखे। बहस के बाद मतदान प्रक्रिया के जरिए विधेयक पारित करने का प्रदर्शन किया गया।