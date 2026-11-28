नगर निगम में आयोजित मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर में पहुंचे प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थी संगीता सोनी के संघर्ष का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि विधवा होने के बाद भी संगीता ने हिम्मत नहीं हारी। योजना के तहत पहले 10 हजार रुपए का ऋण लेकर सिलाई का काम शुरू किया। इसके बाद 25 हजार और फिर 50 हजार रुपए का ऋण लिया। तीनों ऋण एक वर्ष में चुका दिए। अब उन्होंने दो लाख रुपए के ऋण की मांग की है। मंत्री ने कलेक्टर से ऋण दिलाने की प्रक्रिया करने को कहा। उन्होंने इस बात की घोषणा भी की। मंत्री ने स्वेच्छा निधि से संगीता के तीन बच्चों को 11-11 हजार रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की।