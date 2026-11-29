28/11 की घटना के शहीदों को श्रद्धांजलि देने और आतंकवाद के खिलाफ जनमत संग्रह को लेकर शनिवार रात 8 बजे बड़ाबम पर आयोजन हुआ। कार्यक्रम मी अध्यक्षता मिर्ची बाबा ने की। इस दौरान 28/11 के शहीद सीताराम की पत्नी ज्योति यादव, संजय पाल की पत्नी जयश्री पाल व रविशंकर पारे के परिवार का सम्मान किया गया। इस दौरान मंच पर भाजपा जिलाध्यक्ष राजपालसिंह तोमर, महापौर अमृता अमर यादव, जिपं अध्यक्ष पिंकी वानखेड़े, पूर्व विधायक देवेंद्र वर्मा, मालेगांव ब्लॉस्ट से दोषमुक्त हुए समीर कुलकर्णी भी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मंच पर महादेवगढ़ संरक्षक अशोक पालीवाल, मोनू गौर, कुश पालीवाल, संकेत जोशी, विशाल पासी और अमित जैन मौजूद थे। रात 11 बजे बड़ाबम से पांच मशाल के साथ युवा मोबाइल की टार्च जलाकर जुलूस में शामिल हुए। तीन पुलिया से होते हुए मशाल जुलूस हिंगलाज द्वार के पास समाप्त हुआ।