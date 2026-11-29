जिले में ट्राइबल, स्कूल शिक्षा और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के हॉस्टलों में सर्द के दौरान बच्चे ठिठुर रहे हैं। कंबल, चादर, तकिया के साथ ही गर्म पानी की व्यवस्था कमजोर है। कुछ में तो गीजर ही नहीं लगे हुए हैं। सर्किट हाउस परिसर में पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग के घुमक्कड़ में गीजर खराब पड़े हैं। पत्रिका ने ‘ ठिठुरता बचपन...हॉस्टलों में गीजर ‘ठंडे’, कहीं खराब पड़े तो कहीं गर्म पानी का टोटा ’ शीर्षक पर प्रमुखता से मुद्दा उठाया तो प्रशासन हरकत में आया। जिला प्रशासन ने जनजातीय कार्य विभाग, स्कूल शिक्षा और पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से रिपोर्ट तलब की है।