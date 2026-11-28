निर्माण अनुमति में स्पष्ट शर्तें रखी गई थीं। कलेक्टर की लिखित पूर्व मंजूरी के बिना जमीन का उपयोग दूसरे प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकता। निर्माण का स्ट्रक्चरल डिजाइन पंजीकृत इंजीनियर से तैयार कर संबंधित विभाग से अनुमोदित कराना भी जरूरी था। जल प्रवाह बाधित नहीं होना चाहिए। शर्तों के उल्लंघन पर अनुमति स्वत: निरस्त होने का प्रावधान भी है। जांच टीम ने मौके पर वर्तमान समय निर्माण से जल प्रवाह बाधित होने की पुष्टि की गई है। बारिश के दौरान नदी के बीच दो स्थानों पर चार पाइप पानी में बह गए। इसके बावजूद अनुमति निरस्त करने या निर्माण पर रोक लगाने की कार्रवाई सामने नहीं आई। नदी प्रेमियों का सवाल है कि जब जांच में उल्लंघन सामने आ चुका है, तो जिम्मेदार कार्रवाई से पीछे क्यों हट रहे हैं ? ।