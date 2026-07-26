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IND vs ZIM: ‘पिछले परफॉर्मेंस पर ध्यान मत दो’, मैच के बाद श्रेयस अय्यर ने अपने खिलाड़ियों से की अपील

IND vs ZIM 2nd T20 Highlights: भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला हरारे में खेल गया, जहां श्रेयस अय्यर एंड कंपनी ने एकतरफा जीत हासिल की और सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त हासिल कर ली।
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भारत

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Vivek Kumar Singh

Jul 26, 2026

Shreyas Iyer vs Tilak Vemra

ब्रिस्टल में भी हारी टीम इंडिया (फोटो- IANS)

Shreyas Iyer on Team India Win: शनिवार को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में टीम इंडिया ने टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया। इस जीत के बाद भारतीय टीम ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया की यह पहली सीरीज जीत भी है। इस जीत के बाद श्रेयस अय्यर ने पूरी टीम के एकजुट प्रदर्शन की तारीफ की और यह भी कहा कि पिछले प्रदर्शन पर ध्यान नहीं देना चाहिए।

ईशान-तिलक के शॉट्स की जमकर की तारीफ

मैच के बाद श्रेयस ने कहा, "मैं बहुत खुश हूं, खासकर आज के दिन जिस तरह से हम जीते, वह बड़ी जीत थी। हर खिलाड़ी ने शानदार योगदान दिया। अगर बल्लेबाजी से शुरुआत करें तो मुझे लगता है कि ईशान और तिलक ने जिस तरीके से शॉट खेले, उनमें से कुछ शॉट इतने शानदार थे कि मैं सिर्फ देखता ही रह गया। शुरुआत में मुझे लगा था कि इस पिच पर 180 से 200 रन के बीच का स्कोर बनेगा, लेकिन हमने 220 रन बनाए, जो सोने पर सुहागा था।"

पिछले प्रदर्शन पर ध्यान न देने की अपील

श्रेयस अय्यर ने ईशान किशन और तिलक वर्मा की जमकर तारीफ की और कहा, "उन दोनों का शानदार कंट्रीब्यूशन था। फिर बॉल के साथ, हमेशा की तरह, हमारे गेंदबाजों ने लाइन और लेंथ को पकड़कर रखा और उन्हें 130 के आस-पास के स्कोर पर समेट दिया। मुझे लगता है कि यह बेसिकली आपको गेम की कहानी बताता है। मुझे लगता है कि यह सब एटीट्यूड के बारे में है। पिछले परफॉर्मेंस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। आगे बढ़ते रहो और सबसे ज़रूरी बात, आज में रहो। तुम्हें मिलने वाले हर मौके का पूरा फ़ायदा उठाना है। कल एक और मौका है, इसलिए हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं।"

सीरीज का आखिरी मुकाबला आज हरारे में ही खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर एंड कंपनी जीत हासिल कर जिम्बाब्वे का सूपड़ा साफ करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। वहीं दूसरी ओर मेजबान टीम क्लीन स्वीप से बचना चाहेगी। अब तक सीरीज के दोनों मुकाबलों में जिम्बाब्वे को एकतरफा हार झेलनी पड़ी है।

IND vs ZIM 2nd T20I: ईशान किशन और तिलक वर्मा ने उड़ाई गेंदबाजों की धज्जियां, टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के सामने रखा 220 रन का लक्ष्य

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Updated on:

26 Jul 2026 08:20 am

Published on:

26 Jul 2026 08:20 am

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