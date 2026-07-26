IND vs ZIM: ‘पिछले परफॉर्मेंस पर ध्यान मत दो’, मैच के बाद श्रेयस अय्यर ने अपने खिलाड़ियों से की अपील

श्रेयस अय्यर ने ईशान किशन और तिलक वर्मा की जमकर तारीफ की और कहा, "उन दोनों का शानदार कंट्रीब्यूशन था। फिर बॉल के साथ, हमेशा की तरह, हमारे गेंदबाजों ने लाइन और लेंथ को पकड़कर रखा और उन्हें 130 के आस-पास के स्कोर पर समेट दिया। मुझे लगता है कि यह बेसिकली आपको गेम की कहानी बताता है। मुझे लगता है कि यह सब एटीट्यूड के बारे में है। पिछले परफॉर्मेंस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। आगे बढ़ते रहो और सबसे ज़रूरी बात, आज में रहो। तुम्हें मिलने वाले हर मौके का पूरा फ़ायदा उठाना है। कल एक और मौका है, इसलिए हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं।"