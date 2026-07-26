IND vs ZIM: श्रेयस अय्यर को पहले से ही सता रहा था ‘डर’, दूसरे टी20 में जीत के बावजूद टीम इंडिया की बढ़ी मुश्किलें

दूसरे टी20 मुकाबले में गेंदबाजी के दौरान प्रिंस यादव चोटिल हो गए थे, जिसके बाद उनका तीसरे मुकाबले में खेलना मुश्किल लग रहा है। यही वजह है कि टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में बदलाव होना लगभग तय माना जा रहा है। दूसरे टी20 मुकाबले में यश ठाकुर ने डेब्यू किया और शानदार गेंदबाजी करते हुए दो विकेट चटकाए, जबकि पहले मैच के हीरो रहे मयंक यादव को कोई सफलता नहीं मिली। हालांकि, उन्होंने बल्लेबाजों को काफी परेशान किया। इसके अलावा अभिषेक शर्मा ने सभी को हैरान करते हुए सिर्फ 17 गेंदों में 3 विकेट चटका दिए।