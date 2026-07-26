IND vs ZIM: क्या श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टूट जाएगा पहली क्लीन स्वीप का सपना? जानें मैच के समय कैसा रहेगा हरारे का मौसम

IND vs ZIM 3rd T20I Harare Weather Report: रविवार को भारतीय टीम हरारे में श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) की कप्तानी में पहली क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान पर उतरेगी। इससे पहले उनकी कप्तानी में टीम इंडिया (Team India) को आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे (India Tour of England 2026) पर बैक टू बैक 2 टी20 सीरीज में हार झेलनी पड़ी थी। हालांकि जिम्बाब्वे दौरे पर श्रेयस ने न सिर्फ पहली जीत का स्वाद चखा, बल्कि सीरीज भी जीत लिया है और अब उनकी अगुवाई में मेन इन ब्ल्यू जिम्बाब्वे (Zimbabwe Cricket Team) का सूपड़ा साफ करने के इरादे से हरारे में उतरेगी। उससे पहले चलिए जानते हैं कि हरारे का मौसम कैसा रहने वाला है।