वैभव सूर्यवंशी। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)
Vaibhav Sooryavanshi hit 44 runs in 22 balls without six: वैभव सूर्यवंशी ने अफगानिस्तान ए के खिलाफ दांबुला के रांगिरी दांबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम महज 22 गेंदों पर 200 के स्ट्राइक रेट से 44 रन बनाए हैं। चौंकाने वाली बात ये है कि शुरुआत से ही छक्कों के लिए मशहूर इस 15 साल के टीनएजर ने अपनी इस पारी में एक भी छक्का नहीं लगाया। उन्होंने गेंदबाजों से सिर्फ चौकों में ही डील की। इस दौरान उनके बल्ले से 9 चौके आए, जिसके लिए प्रसिद्ध कमेंटेटर हर्षा भोगले ने उनकी पीठ थपथपाई है। लेकिन हर्षा को एक बात का मलाल रह गया कि वह वैभव की ये पारी नहीं देख पाए।
हर्षा भोगले ने अपने एक्स अकाउंट पर अपनी पोस्ट में लिखा कि वैभव सूर्यवंशी ने इंडिया एक के लिए अफगानिस्तान ए के खिलाफ 22 गेंदों का सामना करते हुए 44 रन बनाए। लेकिन, मजेदार बात ये है कि उन्होंने 9 चौके मारे और कोई 6 नहीं! मैं मैच नहीं देख पाया, लेकिन इससे पता चलता है कि वह अपने गेम को बेहतर कर रहे हैं।
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