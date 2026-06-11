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Vaibhav Sooryavanshi ने बगैर सिक्स 200 के स्‍ट्राइक रेट से ठोके 44 रन तो हर्षा भोगले ने थपथपाई पीठ, लेकिन एक बात का रह गया मलाल

Vaibhav Sooryavanshi hit 44 runs without six: वैभव सूर्यवंशी ने अफगानिस्‍तान ए के खिलाफ दांबुला में बगैर कोई छक्‍का लगाए 44 रनों की शानदार पारी खेली है। 15 ओपनर की इस पारी की तारीफ करते हुए हर्षा भोगले ने ट्वीट किया कि इससे पता चलता है कि वह अपने गेम को बेहतर कर रहे हैं।

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भारत

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lokesh verma

Jun 11, 2026

Vaibhav Sooryavanshi hit 44 runs without six

वैभव सूर्यवंशी। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)

Vaibhav Sooryavanshi hit 44 runs in 22 balls without six: वैभव सूर्यवंशी ने अफगानिस्‍तान ए के खिलाफ दांबुला के रांगिरी दांबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम महज 22 गेंदों पर 200 के स्‍ट्राइक रेट से 44 रन बनाए हैं। चौंकाने वाली बात ये है कि शुरुआत से ही छक्‍कों के लिए मशहूर इस 15 साल के टीनएजर ने अपनी इस पारी में एक भी छक्‍का नहीं लगाया। उन्‍होंने गेंदबाजों से सिर्फ चौकों में ही डील की। इस दौरान उनके बल्‍ले से 9 चौके आए, जिसके लिए प्रसिद्ध कमेंटेटर हर्षा भोगले ने उनकी पीठ थपथपाई है। लेकिन हर्षा को एक बात का मलाल रह गया कि वह वैभव की ये पारी नहीं देख पाए।

'वह अपने गेम को बेहतर कर रहे हैं'

हर्षा भोगले ने अपने एक्‍स अकाउंट पर अपनी पोस्‍ट में लिखा कि वैभव सूर्यवंशी ने इंडिया एक के लिए अफगानिस्तान ए के खिलाफ 22 गेंदों का सामना करते हुए 44 रन बनाए। लेकिन, मजेदार बात ये है कि उन्होंने 9 चौके मारे और कोई 6 नहीं! मैं मैच नहीं देख पाया, लेकिन इससे पता चलता है कि वह अपने गेम को बेहतर कर रहे हैं।

अपडेट जारी...

Ind A vs Afg A: Vaibhav Sooryavanshi अर्धशतक से चूके, सिक्‍सर किंग के बल्‍ले से नहीं आया एक भी छक्‍का

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Published on:

11 Jun 2026 12:41 pm

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