Ajinkya Rahane on Sanju Samson and Vaibhav Sooryavanshi: भारत के पूर्व क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे को लगता है कि 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का समय भी आएगा। लेकिन, भारत को अभी उसी टॉप-थ्री कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए, जिसने T20 वर्ल्ड कप 2026 का का खिताब जिताया था। उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 13 सितंबर से शुरू हो रही टी20 सीरीज के लिए संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की तिकड़ी का समर्थन किया। ज्ञात हो कि इंग्लैंड दौरे पर लगातार खराब प्रदर्शन के बाद संजू को बाहर कर दिया गया था। इसके बाद वैभव को मैनचेस्टर में अपना इंटरनेशनल डेब्यू करने का मौका मिला। इसके बाद उन्‍होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में ओपनिंग करते हुए शानदार प्रदर्शन किया।