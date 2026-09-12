ENG vs PAK 3rd Test: बर्मिंघम में पाकिस्तान के गेंदबाजों ने बचाई लाज, दौरे पर पहली बार पार किया 400 का आंकड़ा

शान मसूद अपने शतक से महज 5 रन से चूक गए और 95 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, बाबर 103 गेंदों में 76 रन बनाने के बाद जोश टंग का शिकार बने। सऊद शकील ने 29 रनों का योगदान दिया, जबकि गाजी गोरी 16 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद इमरान रंधावा सिर्फ 4 रन ही बना सके। पाकिस्तान ने 318 रन पर 8 विकेट गंवा दिए थे और हार के करीब लग रही थी, लेकिन इसके बाद रजाउल्लाह और मोहम्मद अब्बास ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 123 गेंदों में 121 रन जोड़े। डेब्यू मैच में रजाउल्लाह ने बेहतरीन बैटिंग करते हुए महज 63 गेंदों में 81 रनों की दमदार पारी खेली। उन्होंने अपनी इस पारी में 4 चौके और 9 छक्के लगाए। वहीं, अब्बास ने 67 गेंदों में 42 रन बनाए। मोहम्मद अली ने 4 रन बनाए।