IND vs AFG T20: वैभव सूर्यवंशी बैठेंगे बाहर, संजू सैमसन करेंगे ओपनिंग? अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 के लिए संभावित प्लेइंग 11

Vaibhav Suryavanshi Likely to Drop: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला 13 सितंबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले की प्लेइंग इलेवन से वैभव सूर्यवंशी को बाहर होना पड़ सकता है, तो वहीं संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में सूर्यवंशी ने दलीप ट्रॉफी के फाइनल में हिस्सा लिया था, जहां उनकी टीम ईस्ट जोन ने साउथ जोन को हराकर खिताब जीता था। सूर्यवंशी को आराम देने के लिए उन्हें पहले T20 मुकाबले से बाहर रखा जा सकता है।