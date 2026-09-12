IND W vs SL W: वूमेंस एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका से बदला लेने उतरेगी टीम इंडिया, जानें कैसा रहा है रिकॉर्ड

दोनों टीमें 31 बार आमने-सामने हुई हैं, जिसमें से सिर्फ पांच बार श्रीलंका को जीत मिली है, जबकि 25 बार भारतीय टीम ने जीत का स्वाद चखा है। एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था। श्रीलंका को भारत के खिलाफ आखिरी जीत वूमेंस एशिया कप के फाइनल में ही मिली थी, जब उन्होंने दामुल्ला में खेले गए मुकाबले को 8 विकेट से जीत लिया था। उसके बाद दोनों टीमों के बीच छह मुकाबले हो चुके हैं और हर बार भारतीय टीम को सफलता मिली है। ऐसे में 13 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय टीम एक बार फिर से खिताब जीतने की नीयत से मैदान पर उतरेगी।