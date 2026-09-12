Mohammed Siraj बने कप्तान, रणजी ट्रॉफी में हैदराबाद टीम की संभालेंगे कमान

स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने हाल ही में दलीप ट्रॉफी के फाइनल में खेला था, जहां उनका प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। मोहम्मद सिराज ने साउथ जोन के लिए दोनों पारियों को मिलाकर कुल 41 ओवर गेंदबाजी की, लेकिन केवल एक विकेट ही चटका सके। इसके चलते साउथ जोन खिताब जीतने से चूक गया। ईस्ट जोन ने 13 साल बाद दलीप ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया।