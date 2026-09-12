INDW vs SLW: फाइनल में श्रीलंका तोड़ेगी टीम इंडिया का सपना? फाइनल से पहले श्रीलंकाई कप्तान ने भरी हुंकार

131 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी श्रीलंका ने 5 रन पर 2 और 33 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद हर्षिता (36) और कविशा (33) ने पांचवें विकेट के लिए 67 रन की साझेदारी कर टीम की मैच में वापसी कराई और स्कोर 100 तक पहुंचा दिया। इसके बाद नीलाक्षी डे सिल्वा ने नाबाद 18 और कुशानी ने नाबाद 10 रन बनाकर श्रीलंका का स्कोर 18.4 ओवर में 6 विकेट पर 134 तक पहुंचा दिया और 4 विकेट से जीत दिलाते हुए फाइनल का टिकट दिला दिया। श्रीलंका ने 2024 में हुए एशिया कप फाइनल में भारत को 8 विकेट से हराया था।