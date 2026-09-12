Razaullah Record: डेब्यू टेस्ट में रजाउल्लाह का कमाल, पाकिस्तान के लिए सबसे तेज अर्धशतक समेत बनाए कई रिकॉर्ड

रजाउल्लाह का डेब्यू सिर्फ बल्ले तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने इंग्लैंड की पहली पारी में 4 विकेट भी हासिल किए। उनके शिकार में इंग्लैंड के कप्तान जो रूट भी शामिल रहे, जो उनका पहला टेस्ट विकेट था। उन्होंने 23 ओवर में 148 रन देकर चार विकेट लिए। इस तरह देखा जाए तो रजाउल्लाह ने अपने पहले ही टेस्ट में गेंद और बल्ले, दोनों से प्रभाव छोड़ा। पाकिस्तान के लिए उनकी 81 रन की पारी उस समय आई, जब टीम पर मैच जल्दी गंवाने का खतरा मंडरा रहा था। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मुकाबले को चौथे दिन तक पहुंचा दिया। अब इंग्लैंड को सीरीज में 3-0 की क्लीन स्वीप के लिए इंतजार करना पड़ रहा है।