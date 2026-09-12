भारतीय युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: एक्स@/sportsscen)
Wasim Akram on Pakistan Cricket: पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम ने टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान टीम लगातार किरकिरी होने पर निराशा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सिस्टम की वजह से अच्छा बैटिंग टैलेंट नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से पाकिस्तान की होम-एंड-अवे टेस्ट सीरीज में हार के बाद अधिकारियों को तुरंत सुधार के लिए कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अकरम ने पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) की ओर इशारा करते हुए कहा कि पीएसएल को शुरू हुए एक दशक हो गया है, लेकिन कोई खास बैटिंग टैलेंट तैयार नहीं किया गया।
वसीम ने कहा कि पीएसल को शुरू हुए 10 साल हो गए हैं, लेकिन क्या पीएसएल ने वैभव सूर्यवंशी जैसा बल्लेबाज तैयार किया है? हमने कुछ बॉलर जरूर तैयार किए हैं, लेकिन मुझे बताइए कि क्या हमने कोई खास बैटिंग टैलेंट तैयार किया? अकरम ने भारत के टीनेजर सेंसेशन की ओर इशारा करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट को उसकी औकात भी दिखाई।
उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जब हम 14 साल के बच्चे (वैभव सूर्यवंशी) जैसा बैटिंग टैलेंट तैयार करेंगे, तो हम सुधार देखेंगे। हालांकि उन्हें लगता है कि पाकिस्तान व्हाइट बॉल क्रिकेट में कॉम्पिटिटिव बना हुआ है, लेकिन पूर्व पेसर लंबे फॉर्मेट में टीम की स्थिति को लेकर बहुत कम उम्मीद रखते हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट की हालत को खराब बताया।
अकरम ने इस बात को भी कम महत्व दिया कि पाकिस्तान का कोच कौन बनेगा, उन्होंने कहा कि पीसीबी चाहे उन्हें नियुक्त करे या गैरी कर्स्टन को, लेकिन बुनियादी चुनौती बनी रहेगी, क्योंकि कोच अभी भी उन्हीं खिलाड़ियों के साथ काम करेगा। बार-बार लोगों को बदलने के बजाय, अकरम ने पीसीबी के घरेलू स्ट्रक्चर को नतीजे देने के लिए समय देने की मांग की। उनका मानना है कि सिस्टम को तीन से चार साल तक चलने देना चाहिए, जिसमें किसी भी सुधार के लिए सब्र और लंबे समय की प्लानिंग जरूरी है। अकरम ने माना कि टीम के हालिया परफॉर्मेंस से वह भी किसी दूसरे पाकिस्तानी की तरह ही निराश हैं।
अगर हम रेड बॉल क्रिकेट में सुधार चाहते हैं तो क्लब क्रिकेट को फिर से शुरू करने की जरूरत है। पीसीबी को कराची और लाहौर में 100-100 मिलियन रुपये खर्च करने चाहिए, क्योंकि टैलेंट क्लब क्रिकेट से ही आता है। उन्होंने नेशनल टीम में और ज़्यादा कंसिस्टेंसी की भी मांग की, यह बताते हुए कि पाकिस्तान ने असल समस्याओं को सुलझाए बिना खिलाड़ियों को रोटेट करना जारी रखा है।
पाकिस्तान की इंग्लैंड में चल रही टेस्ट सीरीज भी जांच के दायरे में है, जिसमें अकरम ने घरेलू बॉलर्स के खिलाफ टीम की बैटिंग अप्रोच की आलोचना की। उन्होंने कहा कि आपको हिम्मत से खेलने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए टैलेंट जरूरी है। उन्होंने अफरीदी पर भी चर्चा करते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता कि शाहीन की पेस क्यों कम हो गई, लेकिन उन्हें लगा कि उनके जैसे अनुभव वाले बॉलर को इंग्लैंड जाना चाहिए था।
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