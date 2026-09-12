12 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

10 साल में PSL नहीं दे पाया वैभव सूर्यवंशी जैसा बल्‍लेबाज, वसीम अकरम ने पाकिस्‍तान क्रिकेट को दिखाई औकात

Wasim Akram on Vaibhav Sooryavanshi: पाकिस्‍तान के पूर्व कप्‍तान वसीम अकरम ने पाकिस्‍तान सुपर लीग की ओर इशारा करते हुए पाकिस्‍तान क्रिकेट को उसकी औकात दिखाई है। उन्‍होंने कहा कि PSL को शुरू हुए 10 साल हो गए। क्या हमने वैभव सूर्यवंशी जैसा बल्‍लेबाज तैयार किया है?
2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Sep 12, 2026

Wasim Akram on Vaibhav Sooryavanshi

भारतीय युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/sportsscen)

Wasim Akram on Pakistan Cricket: पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम ने टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान टीम लगातार किरकिरी होने पर निराशा जाहिर की है। उन्‍होंने कहा कि सिस्टम की वजह से अच्छा बैटिंग टैलेंट नहीं आ रहा है। उन्‍होंने कहा कि बांग्लादेश से पाकिस्तान की होम-एंड-अवे टेस्ट सीरीज में हार के बाद अधिकारियों को तुरंत सुधार के लिए कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अकरम ने पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) की ओर इशारा करते हुए कहा कि पीएसएल को शुरू हुए एक दशक हो गया है, लेकिन कोई खास बैटिंग टैलेंट तैयार नहीं किया गया।

क्या पीएसएल ने वैभव सूर्यवंशी जैसा बल्‍लेबाज तैयार किया?

वसीम ने कहा कि पीएसल को शुरू हुए 10 साल हो गए हैं, लेकिन क्या पीएसएल ने वैभव सूर्यवंशी जैसा बल्‍लेबाज तैयार किया है? हमने कुछ बॉलर जरूर तैयार किए हैं, लेकिन मुझे बताइए कि क्या हमने कोई खास बैटिंग टैलेंट तैयार किया? अकरम ने भारत के टीनेजर सेंसेशन की ओर इशारा करते हुए पाकिस्‍तान क्रिकेट को उसकी औकात भी दिखाई।

उन्‍होंने कहा कि मुझे लगता है कि जब हम 14 साल के बच्चे (वैभव सूर्यवंशी) जैसा बैटिंग टैलेंट तैयार करेंगे, तो हम सुधार देखेंगे। हालांकि उन्हें लगता है कि पाकिस्तान व्हाइट बॉल क्रिकेट में कॉम्पिटिटिव बना हुआ है, लेकिन पूर्व पेसर लंबे फॉर्मेट में टीम की स्थिति को लेकर बहुत कम उम्मीद रखते हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट की हालत को खराब बताया।

घरेलू स्ट्रक्चर को नतीजे देने के लिए समय देने की मांग

अकरम ने इस बात को भी कम महत्व दिया कि पाकिस्तान का कोच कौन बनेगा, उन्होंने कहा कि पीसीबी चाहे उन्हें नियुक्त करे या गैरी कर्स्टन को, लेकिन बुनियादी चुनौती बनी रहेगी, क्योंकि कोच अभी भी उन्हीं खिलाड़ियों के साथ काम करेगा। बार-बार लोगों को बदलने के बजाय, अकरम ने पीसीबी के घरेलू स्ट्रक्चर को नतीजे देने के लिए समय देने की मांग की। उनका मानना ​​है कि सिस्टम को तीन से चार साल तक चलने देना चाहिए, जिसमें किसी भी सुधार के लिए सब्र और लंबे समय की प्लानिंग जरूरी है। अकरम ने माना कि टीम के हालिया परफॉर्मेंस से वह भी किसी दूसरे पाकिस्तानी की तरह ही निराश हैं।

'क्लब क्रिकेट को फिर से शुरू करने की जरूरत'

अगर हम रेड बॉल क्रिकेट में सुधार चाहते हैं तो क्लब क्रिकेट को फिर से शुरू करने की जरूरत है। पीसीबी को कराची और लाहौर में 100-100 मिलियन रुपये खर्च करने चाहिए, क्योंकि टैलेंट क्लब क्रिकेट से ही आता है। उन्होंने नेशनल टीम में और ज़्यादा कंसिस्टेंसी की भी मांग की, यह बताते हुए कि पाकिस्तान ने असल समस्याओं को सुलझाए बिना खिलाड़ियों को रोटेट करना जारी रखा है।

इंग्लैंड में पाकिस्तानी बैट्समैन के अप्रोच पर सवाल उठाए

पाकिस्तान की इंग्लैंड में चल रही टेस्ट सीरीज भी जांच के दायरे में है, जिसमें अकरम ने घरेलू बॉलर्स के खिलाफ टीम की बैटिंग अप्रोच की आलोचना की। उन्‍होंने कहा कि आपको हिम्मत से खेलने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए टैलेंट जरूरी है। उन्‍होंने अफरीदी पर भी चर्चा करते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता कि शाहीन की पेस क्यों कम हो गई, लेकिन उन्हें लगा कि उनके जैसे अनुभव वाले बॉलर को इंग्लैंड जाना चाहिए था।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

12 Sept 2026 03:03 pm

Published on:

12 Sept 2026 03:03 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / 10 साल में PSL नहीं दे पाया वैभव सूर्यवंशी जैसा बल्‍लेबाज, वसीम अकरम ने पाकिस्‍तान क्रिकेट को दिखाई औकात

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Cricketer S Sreesanth’s father dies: पूर्व क्रिकेटर एस श्रीसंत के पिता का निधन, 89 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस

S Sreesanth Father Dies
क्रिकेट

INDW vs SLW: श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया को रहना होगा सावधान, पिछली बार छीन गया था वूमेंस एशिया कप का खिताब

india womens cricket team
क्रिकेट

Razaullah Record: डेब्यू टेस्ट में रजाउल्लाह का कमाल, पाकिस्तान के लिए सबसे तेज अर्धशतक समेत बनाए कई रिकॉर्ड

Razaullah Latest Uupdate.
क्रिकेट

INDW vs SLW: फाइनल में श्रीलंका तोड़ेगी टीम इंडिया का सपना? फाइनल से पहले श्रीलंकाई कप्तान ने भरी हुंकार

Chamari Athapaththu and Harmanpreet Kaur
क्रिकेट

फाइनल खेलने का टूटा सपना तो फूट फूट कर रोईं पाकिस्तानी कप्तान, अकेले दी थी श्रीलंका को टक्कर

Pakistan vs Sri Lanka Women.
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.