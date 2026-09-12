अकरम ने इस बात को भी कम महत्व दिया कि पाकिस्तान का कोच कौन बनेगा, उन्होंने कहा कि पीसीबी चाहे उन्हें नियुक्त करे या गैरी कर्स्टन को, लेकिन बुनियादी चुनौती बनी रहेगी, क्योंकि कोच अभी भी उन्हीं खिलाड़ियों के साथ काम करेगा। बार-बार लोगों को बदलने के बजाय, अकरम ने पीसीबी के घरेलू स्ट्रक्चर को नतीजे देने के लिए समय देने की मांग की। उनका मानना ​​है कि सिस्टम को तीन से चार साल तक चलने देना चाहिए, जिसमें किसी भी सुधार के लिए सब्र और लंबे समय की प्लानिंग जरूरी है। अकरम ने माना कि टीम के हालिया परफॉर्मेंस से वह भी किसी दूसरे पाकिस्तानी की तरह ही निराश हैं।