एशिया कप 2027 के लिए नेपाल ने किया क्वालीफाई, यूएई को 44 रन से हराया

बयूमास ओवल में टॉस जीतकर नेपाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 313 रन बनाए। यह UAE के खिलाफ नेपाल का वनडे में सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले नेपाल ने मई में कीर्तिपुर में UAE के खिलाफ 289 रन बनाए थे। यह नेपाल का वनडे में तीसरा सबसे बड़ा स्कोर भी है। वहीं, फाइनल में यूएई की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 49.1 ओवर में 269 रन पर ऑलआउट हो गई।