Women’s Asia Cup 2026 Final में एक ओर श्रीलंका बनाम भारत, तो दूसरी ओर होगा मंधाना बनाम अटापट्टू मुकाबला

विमेंस एशिया कप टी20 में सबसे ज्‍यादा रन बनाने का रिकॉर्ड फिलहाल भारत की स्‍टार ओपनर स्‍मृति मंधाना के नाम दर्ज है। उन्‍होंने 28 मैचों की 23 पारियों में 30.14 के औसत और 124.85 के स्‍ट्राइक रेट से 633 रन बनाए हैं। वहीं, इस मामले में दूसरे नंबर पर काबिज चमारी अटापट्टू ने 25 मैचों की 25 पारियों में 29.90 के औसत और 119.84 के स्‍ट्राइक रेट से 628 रन बनाए हैं। जबकि तीसरे नंबर पर भारतीय कप्‍तान हरमनप्रीत कौर हैं, जिन्‍होंने 29 मैचों की 26 पारियों में 38.94 के औसत और 105.01 के स्‍ट्राइक रेट से 628 रन बनाए हैं। अब यह देखना दिलचस्‍प होगा कि इस मैच के बाद शीर्ष पर कौन काबिज होता है।