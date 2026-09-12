Women’s Asia Cup 2026 Final में एक ओर श्रीलंका बनाम भारत, तो दूसरी ओर होगा मंधाना बनाम अटापट्टू मुकाबला

विमेंस एशिया कप 2026 फाइनल से पहले एसीसी ने जारी किया पोस्टर। (फोटो सोर्स: एक्स@/ACCMedia1)
India vs Sri Lanka, Women's Asia Cup 2026 Final: विमेंस एशिया कप 2026 का फाइनल मुकाबला रविवार 13 सितंबर को भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाना है। भारतीय समयानुसार, रात 8 बजे दोनों टीमों का आमना-सामना दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। टीम इंडिया एशिया कप 2024 फाइनल में श्रीलंका से हार का हिसाब बराबर करने उतरेगी। इस दौरान भारतीय स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना और श्रीलंकाई कप्तान चमारी अटापट्टू के बीच भी एक अहम मुकाबला देखने को मिलेगा।
विमेंस एशिया कप टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड फिलहाल भारत की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना के नाम दर्ज है। उन्होंने 28 मैचों की 23 पारियों में 30.14 के औसत और 124.85 के स्ट्राइक रेट से 633 रन बनाए हैं। वहीं, इस मामले में दूसरे नंबर पर काबिज चमारी अटापट्टू ने 25 मैचों की 25 पारियों में 29.90 के औसत और 119.84 के स्ट्राइक रेट से 628 रन बनाए हैं। जबकि तीसरे नंबर पर भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं, जिन्होंने 29 मैचों की 26 पारियों में 38.94 के औसत और 105.01 के स्ट्राइक रेट से 628 रन बनाए हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मैच के बाद शीर्ष पर कौन काबिज होता है।
|रैंक
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|शतक
|अर्धशतक
|1
|स्मृति मंधाना
|28
|23
|633
|30.14
|124.85
|1
|3
|2
|चमारी अटापट्टू
|25
|25
|628
|29.90
|119.84
|1
|2
|3
|हरमनप्रीत कौर
|29
|26
|628
|36.94
|105.01
|0
|3
|4
|शेफाली वर्मा
|15
|15
|534
|38.14
|141.64
|0
|4
|5
|निगार सुल्ताना
|24
|21
|463
|28.93
|92.97
|0
|2
|6
|हर्षिता समरविक्रमा
|18
|16
|440
|31.42
|102.56
|0
|2
|7
|मिताली राज
|12
|11
|430
|61.42
|96.41
|0
|3
|8
|बिस्माह मारूफ
|23
|21
|423
|24.88
|92.15
|0
|2
|9
|मुनीबा अली
|18
|18
|362
|24.13
|96.53
|0
|1
|10
|निदा डार
|26
|18
|342
|26.30
|100.29
|0
|1
बता दें कि भारतीय टीम का रिकॉर्ड श्रीलंका के खिलाफ क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में दमदार रहा है। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 31 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 25 मैचों में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है। वहीं, सिर्फ 5 मुकाबलों में ही श्रीलंका को जीत नसीब हो सकी है। हालांकि, एशिया कप 2024 के फाइनल में श्रीलंका ने भारतीय टीम को हराकर खिताब जीता था। भारतीय टीम इस बार जीत के साथ उस हिसाब को चुकता करना चाहेगी।
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