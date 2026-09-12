Eng vs PAK: जो रूट ने एजबेस्टन में रच दिया इतिहास, तोड़ डाला सचिन तेंदुलकर का सबसे ज्यादा अर्धशतकों का महारिकॉर्ड

इंग्लैंड के कप्तान और अनुभवी बल्लेबाज जो रूट। (फोटो सोर्स: IANS)
England vs Pakistan 3rd Test: इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट मुकाबला एजबेस्टन के मैदान पर खेला जा रहा है। पाकिस्तान की टीम अपनी दूसरी पारी में 449 रन बनाकर ऑलआउट हुई। इसके साथ ही पाकिस्तान ने इंग्लैंड के सामने 130 रनों का लक्ष्य रखा है। इंग्लैंड की टीम के जीत की दहलीज तक पहुंचने से पहले अनुभवी इंग्लिश बल्लेबाज जो रूट ने अर्धशतक जड़ते हुए इतिहास रच दिया है। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतकों के भारत के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।
इंग्लैंड की इस पारी में जो रूट के टेस्ट क्रिकेट में 68 शतक थे और वह सचिन तेंदुलकर के सबसे ज्यादा अर्धशतकों के रिकॉर्ड की बराबरी कर चुके थे। पाकिस्तान के खिलाफ अर्धशतक जड़ते ही उन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अब रूट के नाम टेस्ट क्रिकेट में 69 अर्धशतक हो गए हैं। इस मामले में तीसरे नंबर पर 66 अर्धशतकों के साथ वेस्टइंडीज के खिलाफ शिवनारायण चंद्रपॉल हैं।
|रैंक
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|औसत
|शतक
|अर्धशतक
|50+ स्कोर
|1
|सचिन तेंदुलकर
|200
|329
|33
|15,921
|248*
|53.78
|51
|68
|119
|2
|जो रूट
|169*
|309
|26
|14,268
|262
|50.41
|41
|69
|110
|3
|जैक्स कैलिस
|166
|280
|40
|13,289
|224
|55.37
|45
|58
|103
|4
|रिकी पोंटिंग
|168
|287
|29
|13,378
|257
|51.85
|41
|62
|103
|5
|राहुल द्रविड़
|164
|286
|32
|13,288
|270
|52.31
|36
|63
|99
|6
|शिवनारायण चंद्रपॉल
|164
|280
|49
|11,867
|203*
|51.37
|30
|66
|96
|7
|कुमार संगकारा
|134
|233
|17
|12,400
|319
|57.40
|38
|52
|90
|8
|एलन बॉर्डर
|156
|265
|44
|11,174
|205
|50.56
|27
|63
|90
|9
|एलिस्टेयर कुक
|161
|291
|16
|12,472
|294
|45.35
|33
|57
|90
|10
|महेला जयवर्धने
|149
|252
|15
|11,814
|374
|49.84
|34
|50
|84
मैच की बात करें तो पाकिस्तान ने इंग्लैंड के सामने मात्र 130 रनों का लक्ष्य रखा था। छोटे से लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की दूसरी पारी की शुरुआत बेहद ही खराब रही। उसने महज दो रन के स्कोर पर अपने दोनों ओपनर बेन डकेट और एमिलियो गे के विकेट गंवा दिए। ये दोनों अपना खाता नहीं खोल सके। इसके बाद जो रूट ने नाबाद 62 और जॉर्डन कॉक्स ने नाबाद 59 रन की पारी खेलते हुए 128 रन की अटूट साझेदारी कर टीम को जीत दिलाई।
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