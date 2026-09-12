Eng vs PAK: जो रूट ने एजबेस्टन में रच दिया इतिहास, तोड़ डाला सचिन तेंदुलकर का सबसे ज्यादा अर्धशतकों का महारिकॉर्ड

England vs Pakistan 3rd Test: इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट मुकाबला एजबेस्टन के मैदान पर खेला जा रहा है। पाकिस्तान की टीम अपनी दूसरी पारी में 449 रन बनाकर ऑलआउट हुई। इसके साथ ही पाकिस्तान ने इंग्लैंड के सामने 130 रनों का लक्ष्य रखा है। इंग्‍लैंड की टीम के जीत की दहलीज तक पहुंचने से पहले अनुभवी इंग्लिश बल्‍लेबाज जो रूट ने अर्धशतक जड़ते हुए इतिहास रच दिया है। उन्‍होंने टेस्‍ट क्रिकेट में सबसे ज्‍यादा अर्धशतकों के भारत के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।