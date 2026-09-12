IND vs AFG 1st T20 Pitch Report: बल्लेबाज या गेंदबाज, किसका रहेगा दबदबा? जानें दिल्ली की पिच का हाल

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है। यहां फ्लैट ट्रैक और छोटी बाउंड्री के कारण बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने के मौके मिलते हैं। हालांकि 13 सितंबर को दिल्ली में मौसम भी मुकाबले पर असर डाल सकता है। आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। हालांकि मैच के समय शाम को बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन आसमान में बादल बने रह सकते हैं। ऐसे मौसम में तेज गेंदबाजों को पिच से थोड़ी अतिरिक्त मदद मिलने की उम्मीद की जा सकती है। इसके बावजूद अरुण जेटली स्टेडियम की परिस्थितियों को देखते हुए मुकाबले के हाई स्कोरिंग रहने की संभावना है।