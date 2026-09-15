15 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

खेल

अफ्रीका में पहली बार होगा World Athletics Championships, नैरोबी को मिली 2029 की मेजबानी

Africa to host World Athletics Championships: विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2029 की मेजबानी नैरोबी करेगा, जबकि 2031 में म्यूनिख में यह आयोजन होगा। पहली बार अफ्रीका में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Sep 15, 2026

Nairobi host World Athletics Championships 2029.

नैरोबी और म्यूनिख क्रमशः 2029 और 2031 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेंगे। (Photo- IANS)

World Athletics: विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप पहली बार अफ्रीका में आयोजित की जाएगी। केन्या की राजधानी नैरोबी को 2029 की मेजबानी सौंपी गई है। इसकी घोषणा मंगलवार को की गई। विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष सेबेस्टियन को ने हंगरी में आयोजित अल्टीमेट चैंपियनशिप के बाद इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा, 'हमारी चैंपियनशिप को पहली बार अफ्रीका ले जाना ऐतिहासिक होगा। एथलेटिक्स केन्या के ताने-बाने में बसा हुआ है।' इसके बाद यह चैंपियनशिप जर्मनी लौटेगी, जहां म्यूनिख पहली बार इस आयोजन की मेजबानी करेगा।

रोम, म्यूनिख और लंदन को पीछे छोड़कर मेजबानी हासिल की

विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के दावेदारों में लंदन, म्यूनिख और रोम भी शामिल थे, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली। केन्या ने इन दावेदारियों को पीछे छोड़ते हुए मेजबानी हासिल की। इस फैसले का स्वागत करते हुए केन्या के खेल मंत्री सलीम म्वुर्या ने कहा कि यह आयोजन एक ऐसे देश की क्षमता को प्रदर्शित करेगा, जहां दौड़ना उसकी पहचान का हिस्सा बन चुका है।

डोपिंग मामलों पर भी रहेगी नजर

केन्या को World Athletics Championships 2029 की मेजबानी भले ही मिल गई हो, लेकिन उसके एथलीटों से जुड़े डोपिंग मामलों पर भी नजर बनी रहेगी। पिछले कुछ वर्षों में कई शीर्ष केन्याई धावकों पर डोपिंग के आरोप लगे हैं और उन्हें प्रतिबंध का सामना करना पड़ा है। मैराथन की विश्व रिकॉर्ड धारक रूथ चेपंगेटिच भी डोपिंग के कारण तीन साल के प्रतिबंध की सजा काट रही हैं। वह पिछले एक दशक में डोपिंग के कारण प्रतिबंधित किए गए कई बड़े केन्याई एथलीटों में शामिल हैं।

लंबी दूरी की दौड़ में मजबूत देशों में शामिल है केन्या

केन्या लंबे समय से लंबी दूरी की दौड़ में दुनिया के सबसे मजबूत देशों में शामिल रहा है। यहां से कई बड़े धावक और मैराथन एथलीट सामने आए हैं। हालांकि, देश ने अभी तक इतने बड़े स्तर की विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी नहीं की थी। 2029 में नैरोबी में होने वाला यह आयोजन केन्या के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

अगले साल बीजिंग में होगी चैंपियनशिप

World Athletics Championships का आयोजन अगले साल चीन की राजधानी बीजिंग में होगा। यह चैंपियनशिप 10 दिनों तक चलेगी। इसमें एथलेटिक्स की सभी प्रमुख स्पर्धाएं शामिल होंगी। इनमें पुरुषों की ट्रिपल जंप, शॉट पुट, रेस वॉक और मैराथन जैसी स्पर्धाएं भी शामिल हैं। इन प्रतियोगिताओं को पिछले सप्ताह बुडापेस्ट में आयोजित अल्टीमेट चैंपियनशिप के कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया था।

ICC Women’s T20 Rankings: दीप्ति शर्मा और शेफाली वर्मा ने लगाई लंबी छलांग, श्री चरणी ने हासिल किया नया मुकाम

ये भी पढ़ें
Deepti Sharma latest update.

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Sports News

Updated on:

15 Sept 2026 06:42 pm

Published on:

15 Sept 2026 06:42 pm

Hindi News / Sports / अफ्रीका में पहली बार होगा World Athletics Championships, नैरोबी को मिली 2029 की मेजबानी

बड़ी खबरें

View All

खेल

ट्रेंडिंग

Ind vs Afg: भारत ने दूसरे T20 में टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, टीम में हुआ एक बदलाव, वैभव सूर्यवंशी को फिर नहीं मिला मौका

India vs Afghanistan 2nd T20
क्रिकेट

Asian Games 2026 में कौन लेगा वरुण चक्रवर्ती की जगह, रेस में शामिल कुलदीप यादव समेत 3 बड़े दावेदार

Varun Chakaravarthy replacement for Asian Games
क्रिकेट

Sanju Samson के समर्थन में उतरे रविचंद्रन अश्विन, बोले-‘कोई उनकी स्थिति को क्यों नहीं समझता’

Ravichandran Ashwin on Sanju Samson
क्रिकेट

Zim vs Aus: मैट रेनशॉ ने शतक के साथ जिम्बाब्वे के खिलाफ लगाई रिकॉर्डों की झड़ी, तो ओलिवर ने ऑस्ट्रेलिया के नाम दर्ज कराया शर्मनाक रिकॉर्ड

Matt Renshaw
क्रिकेट

श्री चरणी 800 से अधिक रेटिंग अंक पाने वाली बनीं पहली भारतीय गेंदबाज

Deepti Sharma latest update.
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.