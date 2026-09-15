अफ्रीका में पहली बार होगा World Athletics Championships, नैरोबी को मिली 2029 की मेजबानी

केन्या को World Athletics Championships 2029 की मेजबानी भले ही मिल गई हो, लेकिन उसके एथलीटों से जुड़े डोपिंग मामलों पर भी नजर बनी रहेगी। पिछले कुछ वर्षों में कई शीर्ष केन्याई धावकों पर डोपिंग के आरोप लगे हैं और उन्हें प्रतिबंध का सामना करना पड़ा है। मैराथन की विश्व रिकॉर्ड धारक रूथ चेपंगेटिच भी डोपिंग के कारण तीन साल के प्रतिबंध की सजा काट रही हैं। वह पिछले एक दशक में डोपिंग के कारण प्रतिबंधित किए गए कई बड़े केन्याई एथलीटों में शामिल हैं।