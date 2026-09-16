ईरानी कप के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया टीम का हुआ ऐलान, ऋषभ पंत को मिली टीम की कप्तानी

भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत (Photo Credit - IANS)
Irani Cup 2026-27: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ईरानी कप 2026-27 के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम घोषित कर दी है। टीम की कमान भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत को सौंपी गई है, जबकि सरफराज खान उप-कप्तान की भूमिका निभाएंगे। ईरानी कप में रेस्ट ऑफ इंडिया का सामना रणजी ट्रॉफी 2025-26 की चैंपियन जम्मू-कश्मीर की टीम से होगा। यह मुकाबला 1 से 5 अक्टूबर तक श्रीनगर में खेला जाना है।
इस बार ईरानी कप का आयोजन एशियन गेम्स 2026 और भारत की वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान हो रहा है। इस वजह से भारतीय क्रिकेट के कई प्रमुख खिलाड़ी इस मुकाबले में उपलब्ध नहीं होंगे। ऐसे में रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम में युवा और घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मौका दिया गया है।
ऋषभ पंत (कप्तान-विकेटकीपर), सनत सांगवान, शिखर मोहन, सुदीप घरामी, सरफराज खान (उप-कप्तान), स्मरण रविचंद्रन, मानव सुथार, सारांश जैन, आकाश दीप (फिटनेस पर निर्भर), मुकेश कुमार, मुकेश चौधरी, आर्यन जुयाल (विकेटकीपर), आर्यन पांडे, अनुकूल रॉय और आयुष दोसिजा।
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