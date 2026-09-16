ईरानी कप के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया टीम का हुआ ऐलान, ऋषभ पंत को मिली टीम की कप्तानी

Irani Cup 2026-27: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ईरानी कप 2026-27 के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम घोषित कर दी है। टीम की कमान भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत को सौंपी गई है, जबकि सरफराज खान उप-कप्तान की भूमिका निभाएंगे। ईरानी कप में रेस्ट ऑफ इंडिया का सामना रणजी ट्रॉफी 2025-26 की चैंपियन जम्मू-कश्मीर की टीम से होगा। यह मुकाबला 1 से 5 अक्टूबर तक श्रीनगर में खेला जाना है।