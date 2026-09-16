IND vs AFG 3rd T20: क्या बारिश बिगाड़ेगी भारत-अफगानिस्तान का खेल? जानें दिल्ली में 17 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, दिल्ली में 17 सितंबर को मौसम पूरी तरह साफ रहने की संभावना नहीं है। स्थानीय स्तर पर बारिश या गरज-चमक देखने को मिल सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। हालांकि IMD ने दिल्ली के लिए 17 सितंबर को भारी बारिश की कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की है। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जाने वाले सीरीज के आखिरी टी-20 मैच पर बारिश का असर नहीं होगा। वहीं, एक्यूवेदर की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में गुरुवार की सुबह बारिश की संभावना है, लेकिन मुकाबले के समय मौसम पूरी तरह साफ रहने की उम्मीद है।