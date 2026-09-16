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IND vs AFG 3rd T20: क्या बारिश बिगाड़ेगी भारत-अफगानिस्तान का खेल? जानें दिल्ली में 17 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम

IND vs AFG 3rd T20I Weather Report: भारत-अफगानिस्तान के बीच 17 सितंबर को दिल्ली में होने वाले तीसरे टी-20 से पहले जानें मौसम का हाल, बारिश की संभावना और मैच पर इसके असर की पूरी जानकारी।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Sep 16, 2026

Delhi Arun Jaitley Stadium

दिल्‍ली स्थित अरुण जेटली स्‍टेडियम। (फोटो सोर्स: IANS)

IND vs AFG: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी-20 सीरीज का आखिरी मुकाबला 17 सितंबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। भारतीय टीम ने शुरुआती दोनों मुकाबलों में अफगानिस्तान को शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली है। ऐसे में गुरुवार को जहां भारतीय टीम क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान पर उतरेगी, वहीं अफगानिस्तान की टीम आखिरी मैच जीतकर अपनी इज्जत बचाना चाहेगी। हालांकि, इस दौरान सभी की निगाहें 17 सितंबर को दिल्ली के मौसम पर होंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जाने वाले तीसरे टी-20 इंटरनेशनल मैच के दौरान दिल्ली का मौसम कैसा रहेगा, आइए जानते हैं।

गुरुवार को दिल्ली का मौसम कैसा रहेगा?

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, दिल्ली में 17 सितंबर को मौसम पूरी तरह साफ रहने की संभावना नहीं है। स्थानीय स्तर पर बारिश या गरज-चमक देखने को मिल सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। हालांकि IMD ने दिल्ली के लिए 17 सितंबर को भारी बारिश की कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की है। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जाने वाले सीरीज के आखिरी टी-20 मैच पर बारिश का असर नहीं होगा। वहीं, एक्यूवेदर की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में गुरुवार की सुबह बारिश की संभावना है, लेकिन मुकाबले के समय मौसम पूरी तरह साफ रहने की उम्मीद है।

पिच बल्लेबाजी के अनुकूल

अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए दोनों मुकाबलों में अब तक दिल्ली की पिच बल्लेबाजों के अनुकूल रही है। हालांकि, पिच से स्पिनरों को भी फायदा मिला है। भारत ने अफगानिस्तान को दोनों ही मुकाबलों में 7 विकेट से हराया था।

तीसरे टी-20 मैच के लिए दोनों टीमें

भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और यश ठाकुर।

अफगानिस्तान: इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), नूर रहमान (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरवेश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नंग्याल खरोटी, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारूकी, अब्दुल्लाह अहमदजई और नवीन-उल-हक।

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Updated on:

16 Sept 2026 07:02 pm

Published on:

16 Sept 2026 07:02 pm

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