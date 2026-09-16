ICC Men’s T20 Rankings: अभिषेक शर्मा ने साहिबजादा फरहान को पछाड़ा, बने नंबर-2 बल्लेबाज; ईशान किशन टॉप पर कायम

भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा। (Photo- IANS)
ICC Rankings: अफगानिस्तान के खिलाफ जारी तीन मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के शुरुआती दो मुकाबलों में भारतीय बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया। इस शानदार प्रदर्शन का असर आईसीसी की ओर से जारी ताजा टी-20 रैंकिंग में भी देखने को मिला। दरअसल, बुधवार को जारी ताजा आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा एक स्थान ऊपर चढ़कर दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान को पीछे छोड़ दिया है। साहिबजादा फरहान एक स्थान लुढ़ककर तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। वहीं, टीम के साथी खिलाड़ी ईशान किशन ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक अब शीर्ष पर काबिज ईशान किशन से 51 रेटिंग अंक पीछे हैं।
अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन का फायदा संजू सैमसन की रैंकिंग में भी देखने को मिला है। अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे मैच में शानदार अर्धशतक लगाने के बाद संजू सैमसन चार पायदान चढ़कर 30वें पायदान पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के बल्लेबाज जोस बटलर एक स्थान के सुधार के साथ सातवें नंबर पर पहुंच गए हैं। भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा को टी-20 बल्लेबाजी रैंकिंग में एक स्थान का नुकसान उठाना पड़ा है। अब वह आठवें नंबर पर पहुंच गए हैं।
टी-20 अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजी रैंकिंग में भी भारतीय खिलाड़ियों ने सुधार किया है। वरुण चक्रवर्ती दो स्थान ऊपर चढ़कर पांचवें नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह ने सात स्थान की छलांग लगाकर टॉप-10 में जगह बना ली है। अर्शदीप सिंह ने 11 स्थान की छलांग लगाई है। अर्शदीप सिंह अब टी-20 गेंदबाजी रैंकिंग में 14वें पायदान पर हैं। अक्षर पटेल भी छह पायदान चढ़कर 27वें नंबर पर पहुंच गए हैं। अफगानिस्तान के राशिद खान टी-20 गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार हैं।
भारत के खिलाफ जारी टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के शुरुआती मुकाबले में नाबाद अर्धशतक जड़ने वाले अजमतुल्लाह उमरजई की रैंकिंग में सुधार हुआ है। अजमतुल्लाह उमरजई टी-20 अंतरराष्ट्रीय ऑलराउंडरों की रैंकिंग में दो पायदान चढ़कर पांचवें नंबर पर पहुंच गए हैं। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा शीर्ष पर बने हुए हैं। लंबे समय से मैदान से दूर चल रहे भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या को नुकसान उठाना पड़ा है। अब वह दो स्थान लुढ़ककर सातवें नंबर पर काबिज हो गए हैं।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग