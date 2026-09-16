ICC Men’s T20 Rankings: अभिषेक शर्मा ने साहिबजादा फरहान को पछाड़ा, बने नंबर-2 बल्लेबाज; ईशान किशन टॉप पर कायम

ICC Rankings: अफगानिस्तान के खिलाफ जारी तीन मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के शुरुआती दो मुकाबलों में भारतीय बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया। इस शानदार प्रदर्शन का असर आईसीसी की ओर से जारी ताजा टी-20 रैंकिंग में भी देखने को मिला। दरअसल, बुधवार को जारी ताजा आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा एक स्थान ऊपर चढ़कर दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान को पीछे छोड़ दिया है। साहिबजादा फरहान एक स्थान लुढ़ककर तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। वहीं, टीम के साथी खिलाड़ी ईशान किशन ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक अब शीर्ष पर काबिज ईशान किशन से 51 रेटिंग अंक पीछे हैं।