Most T20I Runs: 2 साल में ही टूट गया रोहित शर्मा का बड़ा रिकॉर्ड, जोस बटलर ने अपनी तूफानी पारी से बदला टी20 का इतिहास

मंगलवार की देर रात श्रीलंका के खिलाफ 80 रनों की पारी की बदौलत बटलर ने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया और अब वह दुनिया में सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। बटलर ने 161 मैचों की 148 पारियों में 4,292 रन बनाए हैं और उनका औसत 34.33 का रहा है। इस दौरान बटलर ने दो शतक और 29 अर्धशतक की पारियां खेली हैं। बटलर से आगे पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम हैं, जिनका औसत लगभग 39 का रहा है और उन्होंने तीन शतक और 39 अर्धशतक की पारियां खेली हैं, जबकि रोहित शर्मा ने 32 की औसत से 4,231 रन बनाए थे। रोहित शर्मा ने भी 32 अर्धशतक और पांच शतकीय पारियां खेली हैं। इस लिस्ट में विराट कोहली चौथे स्थान पर हैं, जिनके नाम 4,188 रन हैं।