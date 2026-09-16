IND vs AFG: संजू सैमसन के तूफानी अर्धशतक से जीता भारत लेकिन नहीं मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड, जानें क्यों

पहले मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच बल्लेबाज को मिला, लेकिन दूसरे मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच 3 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट लेने वाले नितीश कुमार रेड्डी को मिला। पहले मुकाबले में अर्शदीप सिंह ने रेड्डी से भी किफायती गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट चटकाए थे लेकिन उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड नहीं मिला। अब सवाल है कि आखिरी ऐसा हुआ क्यों? पहले T20 में अर्शदीप सिंह ने चार ओवर में सिर्फ 19 रन देकर तीन विकेट चटकाए थे, जबकि दूसरे मुकाबले में भारत के लिए नीतीश कुमार रेड्डी ने तीन ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट चटकाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया।