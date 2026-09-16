IND vs AFG: T20 इतिहास में टीम इंडिया ने पहली बार किया ये कारनामा, संजू सैमसन की धमाकेदार पारी की बदौलत जीती सीरीज

IND vs AFG 2nd T20 Highlights: भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया है, जहां संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की धमाकेदार पारियों की बदौलत भारतीय टीम ने 15वें ओवर में ही 160 रन के लक्ष्य को हासिल कर लिया। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 3 मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को दूसरे टी20 मुकाबले में हराते ही इतिहास रच दिया। उसने टी20 इतिहास में पहली बार किसी टीम को लगातार 10 मैचों में शिकस्त दी है।