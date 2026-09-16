16 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

IND vs AFG: T20 इतिहास में टीम इंडिया ने पहली बार किया ये कारनामा, संजू सैमसन की धमाकेदार पारी की बदौलत जीती सीरीज

IND vs AFG 2nd T20: भारत ने अफगानिस्तान को दूसरे T20 मुकाबले में हराकर तीन मैचों की सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की धमाकेदार पारियों की बदौलत भारत ने 160 रन का लक्ष्य 14.5 ओवर में हासिल कर लिया।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Sep 16, 2026

IND vs AFG 2nd T20 Sanju Samson Ishan Kisha

संजू सैमसन और ईशान किशन (फोटो- IANS)

IND vs AFG 2nd T20 Highlights: भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया है, जहां संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की धमाकेदार पारियों की बदौलत भारतीय टीम ने 15वें ओवर में ही 160 रन के लक्ष्य को हासिल कर लिया। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 3 मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को दूसरे टी20 मुकाबले में हराते ही इतिहास रच दिया। उसने टी20 इतिहास में पहली बार किसी टीम को लगातार 10 मैचों में शिकस्त दी है।

टी20 इतिहास में पहली बार किया ये कारनामा

बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया ने 2019 से लेकर 2025 तक लगातार नौ मैचों में जीत हासिल की है, हालांकि ये सिलसिला अभी टूटा नहीं है। जबकि जिंबाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम 2024 से 2026 तक लगातार आठ मैच जीत चुकी है।

भारत के खिलाफ T20I में लगातार सबसे ज्यादा हार

टीमलगातार हारअवधि
अफगानिस्तान10*2010–2026
बांग्लादेश9*2019–2025
जिंबाब्वे8*2024–2026
बांग्लादेश82009–2018
आयरलैंड82009–2024

अफगानिस्तान की शुरुआत रही फिर खराब

इस मुकाबले में श्रेयस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अफगानिस्तान की शुरुआत एक बार फिर खराब रही और रहमानुल्लाह गुरबाज बिना खाता खोले अर्शदीप सिंह की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद से नीतीश रेड्डी और रवि बिश्नोई ने मिलकर लगातार अंतराल में विकेट चटकाए। अफगानिस्तान ने सिर्फ 100 रन पर अपने छह विकेट गंवा दिए थे, लेकिन उसके बाद से मोहम्मद नबी और राशिद खान ने बेहतरीन पारी खेल अफगानिस्तान को 159 रन तक पहुंचा दिया।

भारत के लिए नीतीश कुमार रेड्डी ने सबसे शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने तीन ओवर में 24 रन देकर तीन विकेट झटके हैं, तो वहीं हर्षदीप सिंह ने चार ओवर में 35 रन देकर दो विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई को भी एक-एक सफलता मिली।

जमकर गरजा संजू सैमसन का बल्ला

160 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत धमाकेदार रही। संजू सैमसन ने 200 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया, तो वहीं अभिषेक शर्मा ने 19 गेंद में 39 की पारी खेली। संजू ने 22 गेंदों में 7 चौके और 4 छक्कों की मदद से 57 रन की धमाकेदार पपारी खेली, जिससे टीम इंडिया ने 14.5 ओवर में ही 163 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

16 Sept 2026 07:30 am

Published on:

16 Sept 2026 07:30 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs AFG: T20 इतिहास में टीम इंडिया ने पहली बार किया ये कारनामा, संजू सैमसन की धमाकेदार पारी की बदौलत जीती सीरीज

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

10 विकेट लेकर मैच जिताऊ प्रदर्शन के बाद कुलदीप यादव ने टेस्ट में नहीं चुने जाने पर तोड़ी चुप्‍पी

Kuldeep Yadav
क्रिकेट

भारतीय गेंदबाजों ने फिर बरपाया कहर, अफगानिस्तान ने रखा 160 रन का मामूली लक्ष्य

Ind vs Afg 2nd T20 Highlights
क्रिकेट

Ind vs Afg: भारत ने दूसरे T20 में टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, टीम में हुआ एक बदलाव, वैभव सूर्यवंशी को फिर नहीं मिला मौका

India vs Afghanistan 2nd T20
क्रिकेट

Asian Games 2026 में कौन लेगा वरुण चक्रवर्ती की जगह, रेस में शामिल कुलदीप यादव समेत 3 बड़े दावेदार

Varun Chakaravarthy replacement for Asian Games
क्रिकेट

Sanju Samson के समर्थन में उतरे रविचंद्रन अश्विन, बोले-‘कोई उनकी स्थिति को क्यों नहीं समझता’

Ravichandran Ashwin on Sanju Samson
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.