16 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

IND vs AFG: इंग्लैंड दौरे पर प्लेइंग 11 से ड्रॉप होने पर संजू सैमसन ने अब तोड़ी चुप्पी, वैभव सूर्यवंशी को लेकर दिया बड़ा बयान

India vs Afghanistan T20 Series 2026: अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में संजू सैमसन ने 22 गेंदों पर 57 रन की तूफानी पारी खेली। मैच के बाद उन्होंने टॉप ऑर्डर में अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी से मिल रही चुनौती पर खुलकर बात की।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Sep 16, 2026

Team India IND vs AFG 2nd T20 Delhi 2026

गौतम गंभीर के साथ डगआउट में बैठे खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ (फोटो- IANS)

Sanju Samson Reaction on Being Drop From Playing 11: दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में संजू सैमसन ने 57 रन की धमाकेदार पारी खेली। टी20 वर्ल्डकप 2026 के बाद यह उनका पहला अर्धशतक था। इस पारी से उन्होंने आलोचकों की बोलती तो बंद कर ही दी, साथ ही अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी को लेकर भी बड़ा बयान दिया। इस दौरान उन्होंने इंग्लैंड दौरे पर पहले दो मैचों के बाद प्लेइंग 11 से ड्रॉप होने की पूरी कहानी भी बताई।

वर्ल्डकप 2026 के बाद पहला अर्धशतक

संजू सैमसन ने मंगलवार को अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में अर्धशतक पूरा किया। सीरीज के पहले T20 में 8 गेंदों पर 10 रन बनाने वाले सैमसन ने इस मुकाबले में 22 गेंदों पर 4 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 57 रन की बेहतरीन पारी खेली।

मैच के बाद संजू सैमसन से टॉप ऑर्डर में अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी से मिल रही चुनौती पर सवाल किया गया। इसके जवाब में उन्होंने कहा, "यह मुश्किल है, लेकिन वह समझते हैं कि सभी क्रिकेटर देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और सभी का लक्ष्य देश के लिए जीत हासिल करना है। टॉप ऑर्डर में हर कोई अच्छा खेल रहा है। मैं उन्हीं चीजों को कर सकता हूं, जो मेरे कंट्रोल में हैं।"

सूर्यवंशी को लेकर क्या बोले संजू?

प्लेइंग 11 चुनने को लेकर पूछे गए सवाल पर सैमसन ने कहा, "मुझे लगता है कि यह बहुत मुश्किल जगह है, पूरी टीम मैनेजमेंट और हर किसी के लिए। कप्तान, कोच और चयनकर्ता सभी के लिए मुश्किल है। सभी बहुत अच्छे हैं और सभी प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छा परफॉर्म करते रहने का सही मौका दिया जाना चाहिए। मैं अपने प्रतियोगियों के साथ सकारात्मक रहने की कोशिश करता हूं। मुझे लगता है कि वे (अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी) बाहरी दुनिया के लिए कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन हम एक टीम हैं और हम एक देश के लिए खेल रहे हैं और हम पहले गेम जीतना चाहते हैं, और फिर यह दूसरे लोगों पर निर्भर करता है।"

वैभव सूर्यवंशी के लिए सैमसन ने कहा, "आप एक 15 साल के लड़के को देखते हैं जो IPL में 700-800 रन बनाकर आया है। मैं उससे पहले से खेल रहा हूं। उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसे किसी न किसी तरह से टीम में आना ही था। मैंने 2-3 गेम में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और वह फॉर्म में था, और हम उस सीरीज में जीतना चाहते थे। नेतृत्व के नजरिए से मैं यह समझता हूं। मैं खुद भी IPL में बतौर कप्तान ऐसी स्थिति में रहा हूं।"

उन्होंने कहा, "यहीं पर संवाद की जरूरत पड़ती है। हेड कोच से जरूरी संवाद हुआ। इंग्लैंड सीरीज के दौरान काफी संवाद हुआ था। इस सीरीज से पहले भी उनसे (गौतम गंभीर) काफी बातचीत हुई थी। एक लीडरशिप ग्रुप के तौर पर, हम टीम को सबसे पहले रखते हुए कुछ बहुत मुश्किल फैसले ले रहे हैं। इसलिए, इसका क्रेडिट हमारी टीम के लीडरशिप ग्रुप को जाता है।"

IND vs AFG: भारत से लगातार हार झेलने पर अफगानिस्तानी कप्तान ने तोड़ी चुप्पी, बताया किस नाकामी की वजह से हो रहा ये हाल

ये भी पढ़ें
Sanju Samson IND vs AFG 2nd T20 Delhi 2026

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

16 Sept 2026 09:52 am

Published on:

16 Sept 2026 09:52 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs AFG: इंग्लैंड दौरे पर प्लेइंग 11 से ड्रॉप होने पर संजू सैमसन ने अब तोड़ी चुप्पी, वैभव सूर्यवंशी को लेकर दिया बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs AFG: भारत से लगातार हार झेलने पर अफगानिस्तानी कप्तान ने तोड़ी चुप्पी, बताया किस नाकामी की वजह से हो रहा ये हाल

Sanju Samson IND vs AFG 2nd T20 Delhi 2026
क्रिकेट

IND vs AFG: संजू सैमसन के तूफानी अर्धशतक से जीता भारत लेकिन नहीं मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड, जानें क्यों

Sanju Samson IND vs AFG 2nd T20 Delhi 2026
क्रिकेट

IND vs AFG: T20 इतिहास में टीम इंडिया ने पहली बार किया ये कारनामा, संजू सैमसन की धमाकेदार पारी की बदौलत जीती सीरीज

IND vs AFG 2nd T20 Sanju Samson Ishan Kisha
क्रिकेट

10 विकेट लेकर मैच जिताऊ प्रदर्शन के बाद कुलदीप यादव ने टेस्ट में नहीं चुने जाने पर तोड़ी चुप्‍पी

Kuldeep Yadav
क्रिकेट

भारतीय गेंदबाजों ने फिर बरपाया कहर, अफगानिस्तान ने रखा 160 रन का मामूली लक्ष्य

Ind vs Afg 2nd T20 Highlights
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.