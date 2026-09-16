युवराज सिंह का गौतम गंभीर को मैसेज! रोहित-विराट का नाम लिए बिना बताया World Cup 2027 जीतने का खास प्लान

Yuvraj Singh on Team India World Cup 2027: टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह ने रोहित शर्मा के वनडे वर्ल्डकप 2027 में खेलने की चर्चाओं पर विराम लगाने की कोशिश की है। 2011 वर्ल्डकप के प्लेयर ऑफ द मैच रहे युवराज सिंह ने वर्ल्डकप 2027 के लिए टीम में बड़े बदलाव न करने की सलाह दी है। युवराज सिंह ने कहा कि आईसीसी की ट्रॉफी जीतने के लिए लंबे समय तक टीम में स्थिरता बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने बताया कि जो पिछले हार मिली है, उसकी वजह अचानक टीम में बदलाव रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि चयनकर्ताओं को अभी से 16 से 20 खिलाड़ियों का एक ग्रुप बनाना चाहिए, जो वर्ल्ड कप पर फोकस करें।