Asian Games 2026: श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम का ऐलान, चमारी अट्टापट्टू को बनाया कप्तान

Sri Lanka Women's Squad: श्रीलंका क्रिकेट ने एशियन गेम्स 2026 के लिए 15 सदस्यीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान किया है। टीम की कप्तानी चमारी अट्टापट्टू को सौंपी गई है। श्रीलंका 18 सितंबर को मलेशिया के खिलाफ मुकाबले के साथ एशियन गेम्स में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। आईसीसी महिला टी-20 वर्ल्ड कप और महिला टी-20 एशिया कप में टीम के लिए अहम योगदान देने वाली विशमी गुणरत्ने को 15 सदस्यीय टीम में जगह नहीं मिली है। उनके अलावा नीलक्षिका सिल्वा और चेतना विमुक्ति को भी टीम से बाहर रखा गया है।