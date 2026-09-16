Asian Games 2026: श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम का ऐलान, चमारी अट्टापट्टू को बनाया कप्तान

श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम की कप्तान चमारी अट्टापट्टू। (Photo- IANS)
Sri Lanka Women's Squad: श्रीलंका क्रिकेट ने एशियन गेम्स 2026 के लिए 15 सदस्यीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान किया है। टीम की कप्तानी चमारी अट्टापट्टू को सौंपी गई है। श्रीलंका 18 सितंबर को मलेशिया के खिलाफ मुकाबले के साथ एशियन गेम्स में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। आईसीसी महिला टी-20 वर्ल्ड कप और महिला टी-20 एशिया कप में टीम के लिए अहम योगदान देने वाली विशमी गुणरत्ने को 15 सदस्यीय टीम में जगह नहीं मिली है। उनके अलावा नीलक्षिका सिल्वा और चेतना विमुक्ति को भी टीम से बाहर रखा गया है।
हालांकि, श्रीलंकाई चयनकर्ताओं ने टीम में दो होनहार टीनएजर्स को शामिल किया है। एशिया कप में शानदार प्रदर्शन करने वाली चामुडी प्रबोदा को टीम में जगह दी गई है। वहीं, 19 वर्षीय रश्मिका सेवंडी भी टीम में जगह बनाने में कामयाब रही हैं। रश्मिका सेवंडी ने इस साल अगस्त में पाकिस्तान के खिलाफ टी-20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला था। श्रीलंकाई चयनकर्ताओं ने इमेशा दुलानी, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, हसिनी परेरा, सुगंधिका कुमारी और विकेटकीपर अनुष्का संजीवनी को भी टीम में शामिल किया है।
श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम एशिया कप 2026 में अपने प्रदर्शन की लय को एशियन गेम्स में भी बरकरार रखना चाहेगी। एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम को भारत के हाथों 72 रन की करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अब श्रीलंकाई टीम एशियन गेम्स में अपने अभियान की शुरुआत मलेशिया के खिलाफ करेगी। टीम आगामी मुकाबलों के लिए तैयारियों में जुटी हुई है।
चमारी अट्टापट्टू (कप्तान), इमेशा दुलानी, संजना कविंदी, हंसिमा करुणारत्ने, हर्षिता समरविक्रमा, अनुष्का संजीवनी, कविशा दिलहारी, हसिनी परेरा, कौशिनी नुथ्यांगना, निमाशा मीपेज, सुगंधिका कुमारी, रश्मिका सेवंडी, चामुडी प्रबोदा, मिताली अयोध्या और काव्या कविंदी।
एशियन गेम्स 2026 में महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी। यह प्रतियोगिता 17 से 22 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। सभी टीमें सीधे क्वार्टर फाइनल में खेलेंगी। इस प्रतियोगिता में भारत, जापान, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया और थाईलैंड की टीमें हिस्सा लेंगी। भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 18 सितंबर को जापान के खिलाफ खेलेगी।
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