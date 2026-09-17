IND vs AFG 3rd T20I: अफगानिस्तान ने जीता टॉस, भारत को बैटिंग के लिए किया आमंत्रित, वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिला मौका

अफगानिस्तान के राशिद खान टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 विकेट हासिल करने से सिर्फ 4 विकेट दूर हैं। यदि वे भारत के खिलाफ सीरीज के तीसरे टी-20 मैच ऐसा करते हैं तो वे महिला और पुरुष क्रिकेट में यह उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के इकलौते क्रिकेटर बन जाएंगे। भारत के खिलाफ सीरीज के तीसरे मुकाबले से पहले उन्होंने 117 मैचों में 196 विकेट चटकाए हैं।