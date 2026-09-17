IND vs AFG 3rd T20I: अफगानिस्तान ने जीता टॉस, भारत को बैटिंग के लिए किया आमंत्रित, वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिला मौका

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर और अफगानिस्तान के कप्तान इब्राहिम जादरान। (Photo- BCCI)
India vs Afghanistan: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा टी-20 मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। अफगानिस्तान ने इस मुकाबले में टॉस जीता और भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारतीय टीम की कमान श्रेयस अय्यर के हाथों में है, जबकि अफगानिस्तान टीम का नेतृत्व इब्राहिम जादरान कर रहे हैं।
भारतीय टीम में एक बदलाव किया गया है। अर्शदीप सिंह की जगह यश ठाकुर को प्लेइंग-11 में शामिल किया गया है। वैभव सूर्यवंशी को एक बार फिर भारतीय प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिल सकी है। संजू सैमसन अपनी जगह बचाए रखने में कामयाब रहे हैं।
दोनों टीमें इस प्रकार हैं-
भारत की प्लेइंग XI: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, जसप्रीत बुमराह।
अफगानिस्तान की प्लेइंग XI: इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरवेश रसूली, नूर उल रहमान, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारूकी, अब्दुल्ला अहमदजई।
अफगानिस्तान के राशिद खान टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 विकेट हासिल करने से सिर्फ 4 विकेट दूर हैं। यदि वे भारत के खिलाफ सीरीज के तीसरे टी-20 मैच ऐसा करते हैं तो वे महिला और पुरुष क्रिकेट में यह उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के इकलौते क्रिकेटर बन जाएंगे। भारत के खिलाफ सीरीज के तीसरे मुकाबले से पहले उन्होंने 117 मैचों में 196 विकेट चटकाए हैं।
सीरीज के आखिरी मैच से पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक कुल 11 टी-20 मैच खेले गए हैं। इन मुकाबलों में भारत को 10 मैच में जीत मिली है, जबकि अफगानिस्तान कोई मैच नहीं जीत सका है। दोनों टीमों के बीच एक मैच बेनतीजा रहा है।
भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले से पहले के आंकड़ों के मुताबिक, अभिषेक शर्मा टॉप स्कोरर हैं। उन्होंने दो मुकाबलों में कुल 121 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 237.5 रहा। गेंदबाजी में अर्शदीप ने 2 मैच में 6.75 की इकॉनमी से कुल 5 विकेट चटकाए हैं।
अफगानिस्तान की ओर से अजमतुल्लाह उमरजई ने सीरीज के 2 टी20 मैचों में कुल 75 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 13.88 रहा। वहीं बॉलिंग की बात करें तो राशिद खान ने 2 मैचों में 9.33 की इकॉनमी से कुल 3 विकेट लिए हैं।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग