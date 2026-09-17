वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन आज कौन करेगा ओपन? जानें श्रेयस अय्यर का प्लान

बता दें कि दूसरा मुकाबला और सीरीज पर कब्‍जा करने के बाद कप्‍तान श्रेयस अय्यर ने कह चुके हैं कि उन्‍होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि वे सभी विकेट और कंडीशन के आदी हो जाएं और कुछ प्रैक्टिस भी करें। इसलिए तीसरा मुकाबला खिलाड़ियों को मौका देने के लिए काफी अच्‍छा रहेगा, खासकर जो बाहर बैठे हैं। ऐसे में टीम कॉम्बिनेशन में भी थोड़ा बदलाव किया जाएगा। उनके बयान के बाद से माना जा रहा है कि वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर मैदान पर उतरने वाले हैं। उनके साथ ही यश ठाकुर को भी मौका दिया जा सकता है।