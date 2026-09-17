वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन आज कौन करेगा ओपन? जानें श्रेयस अय्यर का प्लान

भारतीय युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: एक्स@/sportsscen)
IND vs AFG 3rd T20 Playing 11 Prediction: भारत बनाम अफगानिस्तान टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला गुरुवार को दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। शुरुआती दो मुकाबलों में एकतरफा जीत दर्ज करने वाली भारतीय टीम की नजर इस मुकाबले को जीतकर मेजबान टीम के खिलाफ क्लीन स्वीप करने पर होगी। वहीं, भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर बेंच पर बैठे प्लेयर्स को भी आजमाने की बात कह चुके हैं। ऐसे वैभव सूर्यवंशी को इस मैच में मौका मिल सकता है। आइये इस मैच में दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर डालते हैं।
बता दें कि दूसरा मुकाबला और सीरीज पर कब्जा करने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने कह चुके हैं कि उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि वे सभी विकेट और कंडीशन के आदी हो जाएं और कुछ प्रैक्टिस भी करें। इसलिए तीसरा मुकाबला खिलाड़ियों को मौका देने के लिए काफी अच्छा रहेगा, खासकर जो बाहर बैठे हैं। ऐसे में टीम कॉम्बिनेशन में भी थोड़ा बदलाव किया जाएगा। उनके बयान के बाद से माना जा रहा है कि वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर मैदान पर उतरने वाले हैं। उनके साथ ही यश ठाकुर को भी मौका दिया जा सकता है।
अभिषेक शर्मा ने पिछले दौरों की कड़वी यादों को भुलाते हुए शानदार वापसी की है। वहीं, पिछले मैच में संजू सैमसन ने भी अच्छा कमबैक किया था। ऐसे में दोनों मैचों में शानदार प्रदर्शन करने वाले अभिषेक शर्मा को तीसरे टी20 मुकाबले में आराम दिया जा सकता है। उनके स्थान पर 15 वर्षीय तूफानी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया जा सकता है। वह पिछले दो मैचों से बेंच पर इंतजार कर रहे हैं। एशियन गेम्स से वैभव के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना अच्छा रहेगा।
अभिषेक शर्मा/वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेट कीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर और जसप्रीत बुमराह।
रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेट कीपर), इब्राहिम जादरान (कप्तान), सेदिकुल्लाह अटल, गुलबदीन नैब, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान/नवीन-उल-हक/अब्दुल्लाह अहमदजई और फजलहक फारूकी।
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