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765 विकेट और 4 हजार से ज्‍यादा विकेट लेने वाले आर अश्विन को BCCI खास अंदाज में किया बर्थडे विश

Ravichandran Ashwin Birthday: भारतीय टीम के पूर्व अनुभवी स्पिन ऑलराउंडर आर अश्विन आज अपना 40वां जन्‍मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर ने उनका खास पोस्‍टर जारी करते हुए उन्‍हें जन्‍मदिन की शुभकामनाएं दी हैं।
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भारत

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lokesh verma

Sep 17, 2026

Ravichandran Ashwin

पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Photo - IANS)

Ravichandran Ashwin 40th Birthday:भारत के पूर्व स्‍टार ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन आज 17 सितंबर को अपना 40वां जन्‍मदिन मना रहे हैं। अपनी पीढ़ी के सबसे बेहतरीन स्पिनरों में से एक रहे अश्विन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अपने आधिकारिक एक्‍स अकाउंट से पोस्‍ट शेयर करके जन्मदिन की बधाई दी है। वहीं, एक्‍स खुद अपनी ओर से अश्विन का जन्‍मदिन मना रहा है, जैसे ही आप उनके एक्‍स अकाउंट पर जाते हैं, तो स्‍क्रीन पर गुब्‍बारे उड़ने लगते हैं।

बीसीसीआई शेयर किया ये पोस्‍ट

बीसीसीआई ने एक एक्‍स पोस्ट में लिखा, '287 इंटरनेशनल मैच, 765 इंटरनेशनल विकेट, 4394 इंटरनेशनल रन, जिसमें 6 टेस्ट शतक शामिल हैं। आईसीसी मेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2011 और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2013 के विनर। टीम इंडिया के महान खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ ही एक पोस्‍टर भी जारी किया गया है, जिसमें अश्विन भारतीय टीम की टेस्‍ट और व्‍हाइट बॉल जर्सी में जोशीले अंदाज में नजर आ रहे हैं। उनकी ये पोस्‍ट क्रिकेट फैंस को काफी पसंद आ रही है।

2010 में किया था इंटरनेशनल डेब्‍यू

बता दें कि अश्विन ने 2010 में इंटरनेशनल डेब्यू किया और वह भारतीय टीम का एक अहम हिस्सा बन गए हैं, खासकर टेस्ट क्रिकेट में। उनके शानदार परफॉर्मेंस और बड़े मैचों और मुश्किल हालात में अच्छा खेलने की आदत ने उन्हें फैंस का बहुत बड़ा फेवरेट बना दिया। अश्विन ने अपना इंटरनेशनल करियर 765 विकेट के साथ खत्म किया, जिसमें टेस्ट में 537, वनडे में 156 और टी20 इंटरनेशनल में 72 विकेट शामिल हैं। उनके 537 टेस्ट विकेट 106 मैचों में आए, जिसमें 37 बार पांच विकेट और आठ बार 10 विकेट मैच हॉल शामिल हैं।

वनडे में अश्विन ने 116 मैचों में 33.20 के औसत से 156 विकेट लिए, जिसमें उनका इकॉनमी रेट 4.93 और बेस्ट फिगर 4/25 रहा। टी20 इंटरनेशनल में उन्होंने 65 मैचों में 23.22 के औसत से 72 विकेट लिए, जिसमें 6.90 का इकॉनमी रेट और 4/8 का बेस्ट फिगर रहा।

2024 में अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्‍यास

अश्विन ने 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया, वे अनिल कुंबले के बाद भारत के दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ थे, और इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल स्पिनरों में से एक थे। वे आखिर तक बहुत असरदार रहे, उन्होंने उस साल की शुरुआत में इंग्लैंड और बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सात घरेलू टेस्ट मैचों में 37 विकेट लिए।

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Updated on:

17 Sept 2026 11:09 am

Published on:

17 Sept 2026 11:09 am

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