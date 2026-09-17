बता दें कि अश्विन ने 2010 में इंटरनेशनल डेब्यू किया और वह भारतीय टीम का एक अहम हिस्सा बन गए हैं, खासकर टेस्ट क्रिकेट में। उनके शानदार परफॉर्मेंस और बड़े मैचों और मुश्किल हालात में अच्छा खेलने की आदत ने उन्हें फैंस का बहुत बड़ा फेवरेट बना दिया। अश्विन ने अपना इंटरनेशनल करियर 765 विकेट के साथ खत्म किया, जिसमें टेस्ट में 537, वनडे में 156 और टी20 इंटरनेशनल में 72 विकेट शामिल हैं। उनके 537 टेस्ट विकेट 106 मैचों में आए, जिसमें 37 बार पांच विकेट और आठ बार 10 विकेट मैच हॉल शामिल हैं।