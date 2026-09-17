Ban W vs Chi W: एशियन गेम्स का पहला क्वार्टर फाइनल बिना गेंद फेंके रद्द, सेमीफाइनल में भारत से भिड़ेगा बांग्लादेश

नागोया के बाहरी इलाके निशिन में कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में आज कल मौसम काफी खराब चल रहा है। बारिश की वजह से गुरुवार को बांग्‍लादेश और चीन के बीच खेला जाने वाला एशियन गेम्‍स का पहला क्‍वार्टर फाइनल बगैर टॉस और बिना कोई गेंद फेंके ही रद्द कर दिया गया। इस तरह बांग्लादेश की टीम प्लेइंग कंडीशन रूल 16.10.2 (बी) के तहत सेमीफाइनल में पहुंच गई, जिसमें बताया गया है कि अगर मैच बारिश की वजह से रद्द होता है, तो ऊंची रैंक वाली टीम आगे बढ़ेगी।