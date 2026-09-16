वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया की वनडे और टी-20 टीम का ऐलान, ODI टीम में रोहित शर्मा-विराट कोहली, जानें किसे मिली टीम की कमान

स्टार भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा (Photo Credit - ANI)
India squad for West Indies ODIs and T20I series: भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी वनडे और टी-20 सीरीज के लिए अपनी टीमों का ऐलान कर दिया है। वनडे टीम की कमान शुभमन गिल को सौंपी गई है, जबकि केएल राहुल उपकप्तान की भूमिका निभाएंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी टीम में जगह दी गई है। वहीं, रवींद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। नमन धीर को पहली बार भारतीय वनडे टीम में शामिल किया गया है।
टी-20 टीम में 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को मौका मिला है। इस फॉर्मेट में टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। भारत के वेस्टइंडीज दौरे की शुरुआत वनडे सीरीज से होगी। दोनों टीमों के बीच तीन वनडे मैच खेले जाएंगे। पहला मुकाबला 27 सितंबर को तिरुवनंतपुरम में होगा। इसके बाद 30 सितंबर को गुवाहाटी में दूसरा वनडे खेला जाएगा। सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला 3 अक्टूबर को मुल्लांपुर, न्यू चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा।
भारत की वनडे टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (उपकप्तान), ध्रुव जुरेल, नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी, यशस्वी जायसवाल और नमन धीर।
भारत की टी-20 टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और मयंक यादव।
भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन वनडे और पांच टी-20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेली जानी है, जिसका आगाज 27 सितंबर से होगा। दोनों टीमों के बीच वनडे मुकाबले दोपहर 2 बजे से खेले जाएंगे, जबकि टी-20 मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से होंगे।
|नंबर
|मुकाबला
|दिन
|तारीख
|समय
|स्थान
|1
|पहला वनडे
|रविवार
|27 सितंबर 2026
|दोपहर 2:00 बजे
|तिरुवनंतपुरम
|2
|दूसरा वनडे
|बुधवार
|30 सितंबर 2026
|दोपहर 2:00 बजे
|गुवाहाटी
|3
|तीसरा वनडे
|शनिवार
|3 अक्टूबर 2026
|दोपहर 2:00 बजे
|न्यू चंडीगढ़
|4
|पहला टी-20
|मंगलवार
|6 अक्टूबर 2026
|शाम 7:00 बजे
|लखनऊ
|5
|दूसरा टी-20
|शुक्रवार
|9 अक्टूबर 2026
|शाम 7:00 बजे
|रांची
|6
|तीसरा टी-20
|रविवार
|11 अक्टूबर 2026
|शाम 7:00 बजे
|इंदौर
|7
|चौथा टी-20
|बुधवार
|14 अक्टूबर 2026
|शाम 7:00 बजे
|हैदराबाद
|8
|पांचवां टी-20
|शनिवार
|17 अक्टूबर 2026
|शाम 7:00 बजे
|बेंगलुरु
भारत की जापान टी20 और एशियन गेम्स के लिए अपडेटेड टीम का ऐलान कर दिया गया है। श्रेयस अय्यर टीम के कप्तान होंगे, जबकि तिलक वर्मा को उप-कप्तान बनाया गया है।
भारत की अपडेटेड टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, यश ठाकुर और विप्रज निगम।
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