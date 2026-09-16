वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया की वनडे और टी-20 टीम का ऐलान, ODI टीम में रोहित शर्मा-विराट कोहली, जानें किसे मिली टीम की कमान

India squad for West Indies ODIs and T20I series: भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी वनडे और टी-20 सीरीज के लिए अपनी टीमों का ऐलान कर दिया है। वनडे टीम की कमान शुभमन गिल को सौंपी गई है, जबकि केएल राहुल उपकप्तान की भूमिका निभाएंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी टीम में जगह दी गई है। वहीं, रवींद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। नमन धीर को पहली बार भारतीय वनडे टीम में शामिल किया गया है।