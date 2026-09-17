वेस्टइंडीज के खिलाफ ODI सीरीज से क्यों कटा श्रेयस अय्यर समेत इन खिलाड़ियों का पत्ता? जानें वजह

India ODI Squad against West Indies: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की पुरुष सीनियर चयन समिति ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 27 सितंबर से शुरू होने वाली तीन एकदिवसीय मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। शुभमन गिल की अगुवाई में 15 सदस्यीय टीम में श्रेयस अय्यर समेत कई खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया है, जो इंग्‍लैंड के खिलाफ पिछली सीरीज खेले थे। जबकि कई प्‍लेयर्स की वापसी हुई है। इस स्‍क्‍वॉड में आकिब नबी और नमन धीर को भी शामिल किया गया है, जिन्‍हें डेब्‍यू का मौका मिल सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह, ईशान किशन और अय्यर जैसे खिलाड़ियों को क्‍यों बाहर किया गया है?