मोहम्मद शमी समेत 2 खिलाड़ियों का इंटरनेशनल करियर हुआ खत्म! BCCI ने दिए स्पष्ट संकेत

Mohammed Shami and Bhuvneshwar Kumar: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बुधवार को ही वेस्टइंडीज के खिलाफ 27 सितंबर से शुरू होने वाली घरेलू वनडे और टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित की है। इन टीमों के चयन ने भारतीय पुरुष सीनियर टीम के चयनकर्ताओं की रणनीति को साफ कर दिया है कि अब वह कुछ सीनियर सीनियर खिलाड़ियों से आगे बढ़ चुके हैं। वह अब युवाओं को ज्‍यादा से ज्‍यादा मौके देना चाहते हैं। यही वजह है कि विंडीज के खिलाफ वनडे टीम में आकिब नबी और नमन धीर को शामिल किया गया है, तो वहीं टी20 टीम में प्रिंस यादव और मयंक अग्रवाल की वापसी हुई है। लेकिन, नए चेहरों को मौका देने के चक्‍कर में एक बार फिर मोहम्‍मद शमी जैसे खिलाड़ियों की अनदेखी कर दी गई है, जिसके चलते माना जा रहा है कि अब इनका अंतरराष्‍ट्रीय करियर खत्‍म हो गया है।