Pak-W vs Thai-W, Asian Games: पाकिस्तान ने थाइलैंड को रोमांचक मुकाबले में हराया, सेमीफाइनल का टिकट कटाया

थाईलैंड की ओर से नान्नापत कांचारोएन्काई ने पाकिस्तान की गेंदबाजों का बखूबी सामना किया, लेकिन वह अर्धशतक से महज एक रन से चूक गईं। थाईलैंड की 26 वर्षीय खिलाड़ी ने 38 गेंदों का सामना करते हुए 49 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 7 चौके लगाए। उनकी पारी इसलिए भी महत्वपूर्ण रही, क्योंकि उन्होंने शुरुआती झटकों से थाईलैंड को न सिर्फ उबारा, बल्कि टीम के स्कोर को भी मजबूत करने में अहम योगदान दिया। उनके अलावा थाईलैंड की ओर से फनिता माया ने 15 रन और कप्तान नरुइमोल चाइवाइ ने 10 रन बनाए।