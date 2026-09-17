IND vs AFG 3rd T20I: अभिषेक शर्मा का तूफानी शतक, भारत ने अफगानिस्तान के सामने रखा पहाड़ सरीखा लक्ष्य

अर्धशतक पूरा करने के बाद अभिषेक नहीं रुके। उन्होंने लगातार बड़े शॉट लगाए। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने सिर्फ 30 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। इसके साथ ही उन्होंने फुल मेंबर देशों की ओर से टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अभिषेक ने 34 गेंदों की पारी में 108 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 317 का रहा। उन्होंने अपनी पारी में 9 चौके और 11 छक्के लगाए। संजू सैमसन ने भी अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 35 गेंदों पर 2 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 50 रन बनाए।