IND vs AFG 3rd T20I: अभिषेक शर्मा का तूफानी शतक, भारत ने अफगानिस्तान के सामने रखा पहाड़ सरीखा लक्ष्य

भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा। (Photo- IANS)
India vs Afghanistan 3rd T20I: भारत ने तीसरे टी-20 इंटरनेशनल मैच में अफगानिस्तान को जीत के लिए 222 रन का लक्ष्य दिया है। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की भारतीय ओपनिंग जोड़ी ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई, जिसकी बदौलत भारतीय टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 221 रन बना सकी।
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 9.5 ओवर में 142 रन जोड़े। अभिषेक शुरू से ही आक्रामक अंदाज में नजर आए। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने महज 16 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। भारतीय टीम ने भी उनके तूफानी अंदाज का पूरा फायदा उठाया। टीम ने सिर्फ 6 ओवर में 100 रन पूरे कर लिए। दूसरी ओर, संजू सैमसन ने संभलकर बल्लेबाजी की और अभिषेक का अच्छा साथ दिया।
अर्धशतक पूरा करने के बाद अभिषेक नहीं रुके। उन्होंने लगातार बड़े शॉट लगाए। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने सिर्फ 30 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। इसके साथ ही उन्होंने फुल मेंबर देशों की ओर से टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अभिषेक ने 34 गेंदों की पारी में 108 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 317 का रहा। उन्होंने अपनी पारी में 9 चौके और 11 छक्के लगाए। संजू सैमसन ने भी अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 35 गेंदों पर 2 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 50 रन बनाए।
ओपनिंग जोड़ी टूटने के बाद भारतीय बल्लेबाजी की रफ्तार कुछ धीमी पड़ गई। नंबर तीन पर भेजे गए तिलक वर्मा सिर्फ 2 रन बना सके। शिवम दुबे ने 10 गेंदों पर 14 रन बनाए। कप्तान श्रेयस अय्यर भी बड़ी पारी नहीं खेल सके। वह 20 गेंदों पर 29 रन बनाकर रनआउट हुए। ईशान किशन 10 रन बनाकर रनआउट हुए। नीतीश कुमार रेड्डी के बल्ले से सिर्फ एक रन निकला। अक्षर पटेल 5 रन बनाकर नाबाद रहे।
अफगानिस्तान के लिए अजमतुल्लाह उमरजई सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 27 रन देकर 2 विकेट लिए। राशिद खान और अब्दुल्ला अहमदजई को एक-एक सफलता मिली। भारतीय टीम ने आखिरी 10 ओवर में 79 रन जोड़े। इस दौरान उसने छह विकेट भी गंवाए। इसके बावजूद शुरुआती ओवरों में मिले तेज रन की बदौलत भारत 221 रन तक पहुंचने में सफल रहा।
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